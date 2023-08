Grigor Dimitrov a oferit revenirea zilei la US Open 2023, bulgarul câștigând după patru ore și 38 de minute o partidă în care a fost condus cu 2-0 la seturi și în care a fost nevoit să salveze trei mingi de meci, scor 6-7(9), 6-7(5), 6-1, 7-5, 7-6(9).

Pe terenul 7, Grigor Dimitrov (favorit 19 la Flushing Meadows) l-a întâlnit pe Alex Molcan (locul 115 mondial).

Sportivul pregătit de Marian Vajda (fost antrenor de succes al lui Novak Djokovic) a fost mai inspirat în finalurile primelor două seturi (ambele câștigate în tiebreak), iar scorul îi era favorabil cu 2-0.

Dimitrov nu a renunțat însă la luptă: a câștigat al treilea set cu 6-1, iar al patrulea l-a adjudecat cu 7-5. S-a intrat în manșa decisivă, iar slovacul a avut chiar și trei mingi de meci (două dintre ele în maxi-tiebreak, a condus cu 9-7).

Grigor Dimitrov a avut însă nervii mai tari, iar tabela a fost de partea sa la final: 11-9 în super tiebreakul decisiv.

Rezumatul partidei dintre Grigor Dimitrov și Alex Molcan

