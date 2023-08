​Novak Djokovic a împărțit internetul în două tabere după ce a imitat personalități din lumea tenisului la US Open, iar sârbul a ieșit din nou în evidență în timpul unui eveniment dedicat copiilor.

>> Explicația pentru care Novak Djokovic este urât de mulți dintre fanii tenisului

Câștigător a 23 de titluri de Grand Slam, Nole a renunțat la rachetă și a jucat cu o spatulă, o tigaie, o bâtă de baseball, o paletă pentru tenis de masă, o scândură și chiar și cu un semn de stop.

Djokovic i-a impresionat pe cei prezenți la Kids Day câștigând aproape toate punctele jucate.

Novak Djoković played with a tennis racket. He won the point.

Novak Djoković played with a 2x4. He won the point.

Novak Djoković played with a stop sign. He won the point.

Novak Djoković played with a spatula. He won the point.



The Greatest Tennis Player of All-Time. @DjokerNole pic.twitter.com/zh18Edb3ZN