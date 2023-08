USTA (Federația Americană de Tenis) a anunțat că Nick Kyrgios (finalist de Grand Slam) s-a retras de la ediția din 2023 a Grand Slamului de la US Open.

Australianul continuă să se afle în perioada de recuperare după accidentările de la gleznă și încheietură suferite în ultima perioadă.

Din cauza problemelor de sănătate, Kyrgios a apucat să joace în acest sezon doar un singur meci oficial: înfrângerea, scor 5-7, 3-6, cu Yibing Wu de la Stuttgart (Boss Open).

În vârstă de 28 de ani, Nick a fost operat la genunchiul stâng la începutul lui 2023.

Australianul a ratat în acest sezon toate turneele de Grand Slam.

Pe lângă Kyrgios, s-a mai retras de la US Open 2023 și germanul Jan-Lennard Struff. În urma acestor forfaituri, vor ajunge pe tabloul principal Facundo Diaz Acosta şi Diego Schwartzman.

US Open 2023, ultimul Grand Slam al sezonului, va avea loc în perioada 28 august - 10 septembrie, iar HotNews.ro vă va ține la curent zilnic cu evenimentele de la Flushing Meadows.

