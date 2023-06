TENIS Duminică, 25 Iunie 2023, 09:07

​Simona Halep este suspendată provizoriu pentru dopaj încă din luna octombrie a anului trecut, iar Ion Țiriac a intervenit în cazul fostei lidere WTA. „I-au terminat cariera”, este de părere omul de afaceri.

Ion Țiriac, discurs manifest în cazul de dopaj al Simonei Halep

„După părerea mea, i-au terminat cariera Simonei, iar cineva trebuie să răspundă aici. Cât poate să ceară Simona? 100 de milioane, 200? Cine-i vinovatul? Cineva, totuși e vinovat, însă e trist ce se întâmplă cu Simona.

Nu o compar că suntem noi români sau nu știu ce. Atunci când cineva îți dă o palmă, dacă nu îi dai două înapoi - m-a învățat tatăl meu acum 80 de ani - înseamnă că ești slugă și numai în genunchi.

Suntem români și asta ne-o merităm. Că dacă am sta în picioare, în loc să stăm… Capul plecat, sabia n-o trage, ții minte?

Am stat în picioare atât la Sydney, când a fost treaba, am stat în picioare când mi-a cântat imnul greșit în SUA la deschiderea oficială a Cupei Davis și am ieșit de pe teren.

Pentru mine, să fiu român a fost o mândrie. Așa a fost și rămâne. Acum, ăștia suntem noi românii și așa defilăm” - Ion Țiriac, pentru AS.ro.

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Simona Halep este pentru moment suspendată provizoriu din tenis ca urmare a unui test pozitiv cu Roxadustat (efectuat pe durata US Open 2022).

Cazul Simonei va fi judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Totuși, în cazul în care nevinovăția nu va putea fi dovedită, Simona mai are o cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Reamintim că suspendarea maximă pe care Halep ar putea să o primească este una de 4 ani.

