TENIS Vineri, 09 Iunie 2023, 22:39

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

0

​Carlos Alcaraz, favoritul numărul unu la Roland Garros, a fost eliminat în semifinale de Novak Djokovic. Ibericul s-a accidentat la începutul setului 3 și nu a putut ține ritmul cu fostul lider ATP.

Carlos Alcaraz Foto: Jean Catuffe/Dppi / Zuma Press / Profimedia

Tensiunea jocului l-a făcut pe Alcaraz să cedeze în duelul cu Novak Djokovic

Carlos Alcaraz a ratat șansa de a juca a doua finală de Grand Slam din cariera sa.

Jucătorul clasat pe primul loc în ierarhia ATP nu a reușit să treacă în semifinale de Novak Djokovic, asta și din cauza unor probleme musculare pe care acesta le-a acuzat de la începutul setului al treilea.

Ibericul a strâns din dinți și a continuat jocul, dar experiența lui Nole s-a văzut și sârbul a profitat de viteza de joc redusă a câștigătorului US Open 2022.

După meci, Alcaraz a vorbit despre eșecul suferit în fața lui Nole, dar și despre principala cauză a căderii sale din timpul jocului.

„Mi-a fost foarte greu. Nu am simțit niciodată ceea ce am simțit astăzi. Nu am simțit niciodată o asemenea tensiune. Am fost dezamăgit de mine. Într-un joc ca acesta, să încep simțindu-mă bine fizic și să am crampe la sfârșitul setului doi - începutul setului trei, a fost foarte dezamăgitor. Dar astfel de lucruri se întâmplă și trebuie să faci față.

Primele două seturi au fost foarte intense. Am avut crampe la braț, iar la începutul celui de-al treilea set, am început să am crampe în tot corpul, nu doar la picioare, și la brațe, peste tot.

Mi-a fost foarte greu să mă mișc în al treilea set. În setul patru, am avut o șansă mică, dar a fost foarte greu.

Am început să am crampe în tot corpul. Cred că a fost din cauza tensiunii din meci. Am fost foarte nervos la începutul jocului.

Am fost tensionat în primele seturi. Primele două au fost foarte intense, cu schimburi frumoase, schimburi dificile, drop shot-uri, sprinturi... Djokovic are o combinație de stiluri de joc diferite, dar principalul lucru a fost tensiunea pe care am simțit-o în primele două seturi.

Mi s-a întâmplat să am crampe în timpul meciurilor, dar nu la acel nivel. Pot să vă dau un exemplu, meciul cu Stefanos Tsitsipas din 2021 la US Open.

Am avut crampe și atunci, dar nu la această intensitate.” - a spus liderul ATP la conferința de presă.

>>> Novak Djokovic, discurs superb după calificarea în finală la Roland Garros - Ce mesaj a avut pentru Carlos Alcaraz

>>> Adversarul lui Novak Djokovic din finala Roland Garros 2023