Roland Garros Marți, 06 Iunie 2023, 19:47

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Aryna Sabalenka a fost câștigătoarea duelului belaruso-ucrainean din sferturi la Roland Garros, la capătul unui meci care nu a fost lipsit de momente tensionate.

Aryna Sabalenka Foto: Oscar J Barroso / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aryna Sabalenka, respect și admirație pentru Elina Svitolina

Meciul dintre Elina Svitolina și Aryna Sabalenka a fost câștigat în două seturi de sportiva din Belarus, care a stabilit un record personal pe zgura din Paris.

Campioana din acest an de la Australian Open a ajuns în semifinale, acolo unde o va întâlni pe Karolina Muchova.

Duelul belaruso-ucrainean de la Roland Garros nu a fost lipsit de tensiune, iar Svitolina a refuzat să o salute la fileu pe Aryna Sabalenka.

Imediat după meci, Svitolina a acuzat-o pe Sabalenka pentru faptul că a inflamat spiritele, iar jucătoarea clasată pe locul doi în ierarhia WTA și-a explicat gestul de a veni la fileu și i-a transmis un mesaj Svitolinei, la conferința de presă.

„A fost un meci foarte greu, sunt foarte fericită că am câștigat și că sunt într-o nouă semifinală de Grand Slam. Nu știu de ce am așteptat la fileu, a fost vorba de instinct pentru că așa procedez după fiecare meci.

Nu cred că a meritat să fie huiduită. O respect foarte mult pe Elina pentru ce a reușit să facă după ce a născut. O admir foarte mult." - a spus Aryna Sabalenka.

Totodată, Sabalenka a vorbit și despre motivul pentru care a refuzat să participe la ultimele două conferințe de presă de la Roland Garros.

„M-am simțit nerespectată, au fost jurnaliști care au vrut să lege războiul de numele meu. Nu m-am simțit confortabil să vin aici în fața voastră. Despre asta e vorba. Mereu sunt deschisă când vin în fața voastră.

Mi-a părut rău că nu am venit aici, nu am putut să dorm, vă mulțumesc că veniți mereu să-mi adresați întrebări, vă respect pe toți și m-am simțit rău că nu am venit la conferințe.

Nu pot să spun că regret decizia de a nu veni, dar m-am simțit nerespectată. La Grand Slam-uri e foarte multă presiune de ajustat. Ultima conferință de presă a devenit prea mult despre politică.

Am vrut să mă retrag puțin pentru a mă concentra pe jocul meu. Azi sunt aici și sunt pregătită să vă răspund la toate întrebările. Mă simt avantajată că nu am fost prezentă la conferințe, am avut câteva zile de relaxare și de libertate.

Nimeni nu a pus cuvinte în gura mea și asta a fost foarte bine pentru mine.” - a încheiat aceasta.