TENIS Sâmbătă, 22 Aprilie 2023, 08:43

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

0

Novak Djokovic nu dă semne să se simtă prea bine pe zgură în acest sezon (cel puțin până la acest moment), liderul ATP înregistrând a doua înfrângere surprinzătoare de pe „suprafața roșie”.

Novak Djokovic Foto: Matthieu Mirville/Dppi / Zuma Press / Profimedia

Novak Djokovic spune că a fost greoi și că nu a avut timing pe lovituri

Djokerul a fost depășit în sferturile de la ATP Banja Luka de compatriotul Dusan Lajovic, iar la finalul partidei a vorbit despre motivele care au dus la această înfrângere neașteptată.

După un meci de două ore și 25 de minute, Nole a cedat în două seturi, scor 6-4, 7-6(6).

Sârbul din fruntea ierarhiei mondiale a spus că nu poate câștiga meciuri pe o suprafață precum zgura cu un joc de un asemenea nivel.

Nole a simțit că a fost lent, cu picioarele grele și că nu a avut timing pe execuții.

„Am avut șansele mele, dar nu am reușit să le fructific. Am jucat destul de pasiv, cu multe greșeli, iar asta a dus în mod evident la o înfrângere.

Am fost mult sub nivelul dorit. Nu pot câștiga pe această suprafață (n.r. zgură) împotriva unor adversari atât de solizi (n.r. cu un joc atât de slab).

Nici măcar nu m-am simțit bine din punct de vedere fizic pe teren: am simțit că sunt lent, cu picioare grele și leneșe, am ratat prea multe mingi și nu am avut timingul necesar pe execuții.

Pe alocuri am jucat bine, dar mult sub nivelul meu” - Novak Djokovic.

Reamintim că la Mastersul de la Monte Carlo liderul ATP a fost învins în optimi de Lorenzo Musetti.

Rezumatul partidei dintre Novak Djokovic și Dusan Lajovic

ATP Banja Luka, program semifinale

Alex Molcan (73 ATP) - Andrey Rublev (favorit 2) / de la ora 15:00

Dusan Lajovic (70 ATP) - Miomir Kecmanovic (favorit 4) / de la ora 16:30

Turneul de la Banja Luka (Srpska Open) a luat anul acesta locul celui de la Belgrad, Novak Tennis Centre aflându-se în proces de renovare. Competiția face parte din categoria „ATP 250”, are loc pe zgură și oferă premii în valoare de 562.815 de euro.