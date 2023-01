Linda Fruhvirtova era cea mai tânără jucătoare (17 ani) rămasă pe tabloul de simplu de la Australian Open, dar cehoaica a fost eliminată în optimi de Donna Vekic.

Jucătoare mult mai experimentată, croata Vekic (26 ani, 64 WTA) a trecut de Fruhvirtova (82 WTA) după două ore și opt minute de joc, scor 6-2, 1-6, 6-3.

Jucătoarea din Cehia a pierdut primul set, dar a revenit spectaculos, și-a adjudecat setul secund și a condus cu break în decisiv (2-1). Linda a pierdut însă din turație și a mai câștigat un singur game până la finalul meciului.

Linda se antrenează la Academia lui Patrick Mouratoglou, iar tehnicianul francez a spus în mai multe rânduri despre Fruhvirtova că va fi una dintre cele mai bune jucătoare din lume.

De știut:

Australian Open 2023 are loc în perioada 16-29 ianuarie. Campionii en-titre sunt Ashleigh Barty (retrasă între timp din sportul de performanță) și Rafael Nadal (eliminat în turul al doilea).

If at first you don't succeed, try again \uD83D\uDC4D@DonnaVekic is an #AusOpen quarterfinalist on her 11th attempt!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2023 pic.twitter.com/7iWQky987K