Vineri, 16 Septembrie 2022, 09:24

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Simona Halep a anunțat joi că nu va mai juca tenis în 2022, fosta lideră WTA având nevoie de câteva luni pentru a se recupera după operația la nas și pentru a trece peste un sezon dificil, în care a suferit chiar și un atac de panică. Paula Badosa (locul 4 mondial) a lăudat sinceritatea jucătoarei care a învins-o de două ori în acest an.

Simona Halep Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Paula Badosa o laudă pe Simona Halep: „E o sursă de inspirație”

Paula, care a pierdut categoric împotriva Simonei la Madrid și la Wimbledon, iar după ambele meciuri a vorbit despre presiunea pe care o simte venind din partea fanilor spanioli, a afirmat și ea că sănătatea mintală este foarte importantă.

„O scrisoare atât de sinceră și transparentă din partea Simonei Halep. Îți mulțumim pentru că împărtășești aceste gânduri și ajuți alte persoane prin propria experiență. Însănătoșire grabnică Simona. Sănătatea mintală este prioritară” - Paula Badosa, pe Instagram.

*Sursă foto: Paula Badosa / Instagram

Simona, aflată pe locul 9 în clasamentul WTA, a afirmat că are nevoie de trei luni pentru a se recupera după operația la nas, dar i-a asigurat pe fani că mai are multe obiective de îndeplinit.

„Când am pierdut la US Open, mi-am dat seama că sunt complet epuizată din punct de vedere mental. Având probleme cu respirația deja de mulți ani și agravându-se cu timpul, am decis să urmez sfatul medicilor mei și să fac operația necesară.

Nu am putut să o fac mai devreme pentru că nu am găsit niciodată cele trei luni necesare pentru recuperare, deoarece tenisul a fost întotdeauna prima prioritate în viața mea. Dar am simțit că este momentul potrivit să o fac și, de asemenea, să fac ceva pentru mine ca persoană. De aceea am făcut și partea de estetică, pe care mi-am dorit-o de mult timp, deoarece nu-mi plăcea deloc nasul meu. Așa că am făcut, am rezolvat partea funcțională și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă pot înțelege” - Simona Halep.

Ultimul meci oficial disputat de Simona Halep a avut loc pe 29 august, la US Open 2022, Grand Slam unde a fost eliminată în runda inaugurală de Daria Snigur din Ucraina.