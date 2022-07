Novak Djokovic, proaspăt campion la Wimbledon, a fost expulzat la începutul anului din Australia și este foarte aproape de a nu putea participa la US Open 2022 din cauză că nu este vaccinat anti-Covid. Doi senatori americani susțin că pentru sârb ar trebui făcută o excepție pentru a evolua la ultimul Grand Slam al anului.

Câștigător a 21 de Grand Slamuri, Djokovic nu și-a putut apăra anul acesta titlul la Australian Open, fiind expulzat din țara gazdă a competiției din cauza faptului că nu s-a vaccinat anti-Covid.

Un imens scandal a avut loc atunci, mulți criticându-l pe liderul mondial, dar el fiind totuși susținut de o parte a fanilor săi.

Chiar dacă nu a putut intra în Australia, Djokovic vrea să participe la Australian Open 2023 și susține că iubește această țară.

Drew Springer și Rand Paul susțin că milioane de imigranți intră ilegal în SUA nefiind vaccinați, dar lui Novak Djokovic nu i se va permite intrarea în țară din cauza refuzului de a se imuniza.

„Biden îi interzice lui Novak Djokovic să vină în Statele Unite pentru a juca la US Open, dar permite milioanelor de imigranți ilegali nevaccinați să treacă granița. Hei Joe, ce zici de o altă persoană nevaccinată?" - Drew Springer.

„Trăiască pozițiile eroice pentru libertatea medicală a campionului de la Wimbledon Novak Djokovic.

Huo pentru politica neștiințifică de interzicere a intrării în Statele Unite pentru cei care au deja imunitate naturală” - Rand Paul.

US Open 2022, al patrulea Grand Slam al anului, va avea loc între 29 august și 11 septembrie.

Biden is banning Novak Djokovic from coming to USA to play the US Open but allows millions of unvaccinated illegals to flood across the border. Hey Joe, what’s one more unvaxed person?!?! #LetNovakPlay #txlege #USOpen pic.twitter.com/vOXk9GLbKR