TENIS Duminică, 10 Iulie 2022, 09:40

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Nick Kyrgios a ajuns în prima finală de Grand Slam a carierei, iar după abandonul lui Rafael Nadal (înainte de semifinale) a spus că nu prea a putut să doarmă din cauza emoțiilor. De cealaltă parte a fileului se va afla duminică „robotul” Novak Djokovic, campionul ultimelor trei ediții de la Wimbledon.

Novak Djokovic vs Nick Kyrgios Foto: wimbledon.com / twitter

Marea finală de la All England Club va începe la ora 16:00, urmând să fie LiveBlog pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.

FOTO Novak Djokovic și Nick Kyrgios, dialog viral pe Instagram înainte de finala Wimbledon: „Suntem prieteni acum?”

Ce spun Novak Djokovic și Nick Kyrgios înainte de finala de la Wimbledon 2022

„Are un joc spectaculos, cu multă forță în serviciu. Sunt sigur că va încerca să fie foarte agresiv. Este un jucător căruia îi place să joace împotriva celor mari, este făcut pentru astfel de partide.

Tocmai de aceea îl respectăm, pentru că știm de ce este capabil. Va fi un meci foarte interesant” - Novak Djokovic, înainte de finala cu Nick Kyrgios.

„Nu am crezut vreodată că voi putea să ajung într-o finală de Grand Slam. Nu am reușit să fac acest lucru în prima parte a carierei, sunt mândru de ceea ce am realizat la Wimbledon până acum.

Sunt conștient că mulți oameni se așteaptă să fac un meci mare și să dau tot ce am mai bun” - Nick Kyrgios.

Nick Kyrgios și cele două victorii cu Novak Djokovic fără set pierdut

Singurele meciuri jucate de Nole și Nick au avut loc acum ceva timp, mai exact în 2017. Se întâmpla pe hard, la Acapulco și la Indian Wells.

În Mexic, Kyrgios a avut câștig de cauză, scor 7-6(9), 7-5, iar în California s-a impus tot australianul, scor 6-4, 7-6(3).

Surprinzător pentru acea perioadă, Nick a trecut în cele două meciuri de Nole. Australianul a câștigat destule raliuri intense de pe baseline, a rupt ritmul cu execuțiile sale spectaculoase (scurte și sliceuri) și a fost mai puternic mental în momentele importante ale partidelor (au fost dispute foarte echilibrate).

Rezumatul celor două meciuri jucate de Kyrgios și Djokovic:

Cele mai multe victorii pe iarbă în 2022

Nick Kyrgios 12-2 (victorii / înfrângeri)

Matteo Berrettini 9-0

Taylor Fritz 8-2

Daniil Medvedev 8-3

Stefanos Tsitsipas 8-3

Tim van Rijthoven 8-1

Cele mai multe titluri consecutive pe iarba de la Wimbledon

Bjorn Borg 5 (între 1976-80)

Roger Federer 5 (2003-07)

Pete Sampras 4 (1997-2000)

Novak Djokovic 3 (2018-2021)

Cele mai multe finale de Grand Slam disputate

Novak Djokovic 32

Roger Federer 31

Rafael Nadal 30

Ivan Lendl 19

Pete Sampras 18