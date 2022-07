TENIS Miercuri, 06 Iulie 2022, 20:13

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​Simona Halep a trecut în două seturi (6-2, 6-4) de Amanda Anisimova și s-a calificat în semifinale la Wimbledon 2022. La conferința de presă, sportiva americană a explicat ce nu a mers în meciul pe care l-a disputat miercuri pe iarba londoneză.

Amanda Anisimova Foto: Alastair Grant / AP - The Associated Press / Profimedia

Amanda Anisimova, fără răspunsuri pentru jocul Simonei Halep

În vârstă de 20 de ani, Anisimova a recunoscut superioritatea Simonei și a afirmat că nu a reușit să găsească soluțiile potrivite pentru a-i pune probleme româncei.

„Cred că Simona a jucat foarte bine, ca întotdeauna. Pur și simplu nu am putut să-mi intensific jocul sau am făcut-o foarte târziu. Sunt supărată, pentru că aș fi putut juca mult mai bine. Dar voi învăța doar din experiență.

Cred că am fost destul de stresată în acest meci. Nu știu. Pur și simplu m-am simțit foarte rigidă și înghețată. Am devenit foarte emoționată în scaun pentru că nu jucam prea bine (n.r. în momentul în care a fost la un pas să izbucnească în plâns, într-una dintre pauzele setului 2)... Nu prea îmi place să nu joc la maxim, mai ales pe un stadion atât de plin. Este foarte dezamăgitor pentru mine. Așa că am fost foarte supărată.

Dar apoi am încercat să-mi dau seama cum aș putea juca mai bine. Am început să devin puțin mai relaxată, să intru mai mult în lovituri și să mă lupt. Nu pot să spun că am fost emoționată, nu a fost la fel ca la meciul cu Gauff, când am jucat în premieră pe central. A fost puțin diferit astăzi. Dar cu Simona este foarte greu de jucat. Este greu să-ți dai seama cum să joci cel mai bun tenis al tău împotriva ei” - Amanda Anisimova, la conferința de presă, citată de Eurosport.

De știut:

În semifinale, Simona Halep va da peste Elena Rybakina (favorită 17). Sportiva din Kazahstan a trecut de Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 6-2, 6-3.





va da peste (favorită 17). Sportiva din Kazahstan a trecut de Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 6-2, 6-3. Pentru calificarea în penultimul act de la All England Club, Halep va primi 535.000 de lire sterline.





Simona a câștigat turneul de la Wimbledon în 2019, iar campioana en-titre este Ashleigh Barty (s-a retras între timp din tenis).





Wimbledon 2022, semifinale feminine

Ons Jabeur (3) vs Tatjana Maria

Simona Halep (19) vs Elena Rybakina (17).