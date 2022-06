Serena Williams a revenit după o pauză de aproape un an pe terenul de tenis, multipla campioană de Grand Slam obținând marți calificarea în sferturile probei de dublu din cadrul turneului „WTA 500” de la Eastbourne.

Williams, care nu a mai jucat după ce a abandonat în primul tur de la Wimbledon 2021, face pereche cu tunisianca Ons Jabeur la competiția din Marea Britanie.

Cele două au trecut în runda inaugurală de perechea Marie Bouzkova/Sara Sorribes Tormo (Cehia/Spania), scor 2-6, 6-3, 13-11. Meciul a durat o oră și 33 de minute.

Serena și Ons se vor duela în runda următoare cu echipa Shuko Aoyama/Hao-Ching Chan (Japonia/Taiwan), care a învins cuplul format din veteranele Lucie Hradecka/Sania Mirza (Cehia/India).

​Serena Williams a anunțat marțea trecută că intenționează să participe la Wimbledon în acest an, iar organizatorii de la All England Club nu au ezitat și i-au acordat un wild card. Americanca va fi antrenată de Eric Hechtman la Grand Slamul londonez.

Well that was a whole lot of fun \uD83D\uDE1C



\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 @serenawilliams and \uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF3 @Ons_Jabeur clinch the win in a match tiebreak, 2-6, 6-3, 1-0 to move on in Eastbourne!#RothesayInternational pic.twitter.com/mHBn25btRD — wta (@WTA) June 21, 2022