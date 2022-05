TENIS Joi, 26 Mai 2022, 22:17

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Eliminată încă din turul al doilea de la Roland Garros, Simona Halep a explicat, la conferința de presă, că a suferit un atac de panică în timpul meciului cu Qinwen Zheng.

Simona Halep Foto: Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Simona Halep, presiunea greu de gestionat și atacul de panică de la Paris

Simona a câștigat fără probleme primul set, dar nu a reușit să mențină jocul la un nivel ridicat și sportiva în vârstă de 19 s-a impus în 11 din ultimele 12 gameuri ale partidei.

După meci, sportiva noastră a explicat că nu a fost vorba despre o accidentare, dar presiunea pe care și-a pus-o pe umeri în ultima perioadă și-a spus cuvântul.

„A fost doar un meci de tenis, trebuie să trec peste. M-am antrenat bine, am început bine, dar m-am panicat, nu știu de ce s-a intamplat, nu a existat un motiv pentru care să am acest atac, nu am astfel de atacuri de obicei, dar s-a întamplat acum. Se poate să fie pus prea multă presiune pe mine și de-aceea să se fi întâmplat.

O să fie bine, o să muncesc în continuare și o să vedem ce o să se întample. Nu a fost despre tenis, poate presiunea celor doi ani grei pentru toată lumea, accidentările de anul trecut, au fost multe momente grele și poate creierul a intrat în panică.

Cred că mâine o să fiu mai puternica decât azi, nu sunt speriată. Joc foarte bine la antrenamente și probabil că am pus o presiune prea mare, o să încerc să o gestionez mai bine” - Simona Halep, la conferința de presă.

Qinwen Zheng, prima reacție după ce a învins-o pe Simona Halep la Roland Garros

De știut:

Pentru prezența în turul al doilea, Simona Halep va primi € 84.000 și 70 de puncte. Românca se află pe locul 18 în clasamentul WTA Live.





Simona Halep a câştigat turneul de la Roland Garros în 2018 şi a mai fost finalistă în 2014 şi 2017. În 2020, Halep nu a participat la Grand Slamul de la Paris, ea fiind accidentată. În 2020, Simona a părăsit turneul în optimi, învinsă fiind de Iga Swiatek (6-1, 6-2).





România mai are o singură reprezentantă pe tabloul de simplu de la Roland Garros 2022: Irina Begu s-a calificat joi în turul al treilea, după ce a învins-o pe Ekaterina Alexandrova la capătul unui meci „cu cântec”.

Grand Slamul de la Roland Garros, al doilea al sezonului după Australian Open, este programat între 22 mai - 5 iunie. La feminin, Barbora Krejcikova a cucerit turneul în 2021, în timp ce la masculin s-a impus Novak Djokovic.