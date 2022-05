TENIS Joi, 26 Mai 2022, 20:14

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Calificată în turul trei de la Roland Garros după ce a învins-o în trei seturi pe Simona Halep, Qinwen Zheng (74 WTA) şi-a găsit cu greu cuvintele la interviul de pe teren.

Qinwen Zheng Foto: rolandgarros.com/ Twitter

„Am muncit din greu pentru asta şi a fost foarte frumos să fiu aici şi să obţin cea mai bună performanţă, sunt fericită astăzi. Mulţumesc publicului”, a afirmat Zheng, apoi a plecat de la microfon.

Jurnalista Mary Patrux, cea care a realizat interviul, a oprit-o pentru „încă o întrebare”: „Pentru publicul de aici, doar un cuvânt despre Roland Garros. Eşti prima dată aici, ce crezi despre turneu, despre atmosferă?”

„Este uimitor! Când eram junioară, am jucat aici şi acum am revenit ca profesionistă. Am reuşit o bună performanţă jucând în faţa atâtor oameni, care m-au susţinut mult. Vă mulţumesc pentru asta”, a mai spus Zheng, încercând din greu să nu izbucnească în plâns.

De știut:

În vârstă de 19 ani, sportiva din China se află la prima participare la Roland Garros, a doua la un turneu de Grand Slam, după ce a jucat în acest an la Australian Open, unde a fost elimiantă în manşa secundă.

În runda următoare, Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA) va juca împotriva câștigătoarei partidei dintre franțuzoaica Alize Cornet (40 WTA) și letona Jelena Ostapenko (favorită 13).





Pentru prezența în turul al doilea, Simona Halep va primi € 84.000 și 70 de puncte. Românca se află pe locul 18 în clasamentul WTA Live.





Simona Halep a câştigat turneul de la Roland Garros în 2018 şi a mai fost finalistă în 2014 şi 2017. În 2020, Halep nu a participat la Grand Slamul de la Paris, ea fiind accidentată. În 2020, Simona a părăsit turneul în optimi, învinsă fiind de Iga Swiatek (6-1, 6-2).





România mai are o singură reprezentantă pe tabloul de simplu de la Roland Garros 2022: Irina Begu s-a calificat joi în turul al treilea, după ce a învins-o pe Ekaterina Alexandrova la capătul unui meci „cu cântec”.

Grand Slamul de la Roland Garros, al doilea al sezonului după Australian Open, este programat între 22 mai - 5 iunie. La feminin, Barbora Krejcikova a cucerit turneul în 2021, în timp ce la masculin s-a impus Novak Djokovic.