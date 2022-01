VIDEO Daniil Medvedev, în optimi la Australian Open / Rusul s-a împăcat cu spectatorii: "A fost mai ușor să joc împotriva unui olandez"

Daniil Medvedev a trecut fără probleme de olandezul Botic van de Zandschulp (57 ATP) și s-a calificat în optimile de finală ale Australian Open. După meciul care a avut loc pe Margaret Court Arena, rusul a profitat de ocazie și s-a împăcat cu publicul de la Melbourne.

Sâmbătă, finalistul de anul trecut s-a împăcat cu spectatorii australieni.

"Speram să fiți un pic mai drăguți cu mine (decât joi). Să spunem doar că a fost mai ușor să joc împotriva unui olandez decât împotriva unui australian.

Orice relație bună trebuie să aibă suișuri și coborâșuri. Deci cred că există o relație reală între mine și public. Bună, distractivă și reală", a glumit Medvedev, citat de AFP.



Rusul, care a devenit favorit la titlu după ce Novak Djokovic a fost expulzat din Australia, se va duela pentru un loc în sferturi cu americanul Maxime Cressy (70 ATP).

Meddy marches on ➡️@daniilmedwed moves into Week 2 by defeating Botic van de Zandschulp 6-4 6-4 6-2.#AusOpen · #AO2022

