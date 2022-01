VIDEO Daniil Medvedev, conflict cu spectatorii după ce a fost huiduit la Australian Open: "Dacă respectaţi pe cineva, respectaţi-l pe Jim Courier"

Daniil Medvedev s-a calificat în turul al treilea la Australian Open, dar principalul favorit al Grand Slamului de la Antipozi a intrat într-un conflict cu spectatorii prezenți pe Rod Laver Arena după ce l-a învins pe Nick Kyrgios: rusul i-a criticat pe cei care l-au huiduit între primul și al doilea serviciu.



Dialogul dintre Jim Courier și Daniil Medvedev:





"Am venit să câștig acest meci și mă bucur că am făcut-o", a spus Medvedev pe un ton care l-a surprins pe fostul campion Jim Courier, care îi lua un interviu pe teren.

"Cum reușești să rămâi atât de calm când publicul îl susține atât de mult pe adversarul tău?", a întrebat Courier, dublu câștigător la Australian Open.

"Este singurul lucru pe care îl poți face atunci când ești huiduit între primul și al doilea serviciu", a răspuns Medvedev.

După o altă întrebare, principalul favorit al competiției de la Melbourne a fost aplaudat de cei prezenţi pe Rod Laver Arena: "Vezi, fanii te plac!", a concluzionat Jim Courier.

