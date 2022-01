Familia lui Novak Djokovic, foarte dezamăgită după expulzarea liderului mondial din Australia: "Am crezut că sportul va câştiga"

Familia lui Novak Djokovic a anunţat, duminică, într-un comunicat, că este foarte dezanăgită de hotărârea luată de Curtea Federală a Australiei, care nu a mai întors decizia de anulare a vizei, aşa cum se întâmplase luni.

"Suntem foarte dezamăgiţi de decizia Tribunalului Federal. (...) În ciuda comportamentului scandalos faţă de Novak, noi am crezut că sportul va câştiga. Am crezut că faptul dovedit de tribunal va fi respectat – că Novak are o viză validă, că se va face dreptate şi că niciun interes public nu va reprezenta o scuză pentru decizia care s-a luat.

Acestea sunt vremuri dificile, în special pentru Novak, dar ceea ce trebuie să facem acum, ca familie, este să îl susţinem mai mult ca niciodată. Vom fi alături pentru a împărţi loviturile primite de el, pentru a-l ajuta să-şi recapete energia, încrederea în sport, în fair play, care a lipsit complet.

Suntem mândri de el şi de puterea pe care a arătat-o şi lupta pe care a dus-o cu demnitate. Credem că va trece peste această situaţie mai puternic şi că timpul va arăta ce el a confirmat până acum şi că el este un mare campion şi om", este mesajul familiei sârbului, potrivit presei internaţionale.





Apelul lui Novak Djokovic la decizia de anulare a vizei a fost respins , duminică dimineaţă, de către tribunalul federal din Melbourne.





Djokovic a părăsit Australia , duminică, la bordul unui avion al companiei Emirates cu destinaţia Dubai. La aeroportul din Melbourne, înainte de decolare, el s-a aflat sub escorta poliţiei federale australiene, scrie News.ro.





Aeronava EK409 a decolat de pe aeroportul din Melbourne la ora 13:55 (ora României). Jucătorul va merge mai întâi la Dubai şi apoi cel mai probabil în Serbia.