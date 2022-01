VIDEO Novak Djokovic, eliberat din detenția pentru imigranți

Sârbul a fost așteptat, așa cum era normal, de o mulțime de jurnaliști, dar și de fani.



#BREAKING: Federal Circuit Court judge Anthony Kelly has ordered the immediate release of tennis world no.1 Novak Djokovic from immigration detention after OVERTURNING the federal government’s decision to cancel his visa.



Djokovic won.



FULL REPORT: https://t.co/ufHF4nt8br pic.twitter.com/xofnRdDngl