Darren Cahill antrenează din nou - Sportiva pe care o pregătește în locul Simonei Halep

Darren Cahill și Simona Halep au anunțat întreruperea colaborării în toamna anului trecut, după șase ani încununați de rezultate foarte bune. Australianul pregătește din nou o sportivă din circuitul WTA.



Amanda Anisimova (20 de ani - 78 WTA - fostă semifinalistă la Roland Garros în 2019) a anunțat recent că a început colaborarea cu Darren Cahill.



"Am început recent colaborarea și încă suntem la stadiul de a ne cunoaște. Vom vedea cum vor evolua lucrurile, sper să fie o colaborare pe termen lung" - Amanda Anisimova.

Lucrurile merg bine între cele două părți: Anisimova s-a calificat în finala "WTA Melbourne Summer 2", acolo unde o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Ann Li (47 WTA) și Aliaksandra Sasnovich (107 WTA).





Anisimova (20 de ani) a câștigat de-a lungul timpului din premiile din tenis $2.493.454, iar cea mai bună poziție ocupată în ierahia mondială a fost 21 (octombrie 2019).



Amanda Anisimova reached out to Darren Cahill in the off-season and has really enjoyed his help this week in Melbourne. “We’re just starting out & getting to know each other. We’ll see how it goes and hopefully it could become a long-term thing. I’m hoping that will be the case."