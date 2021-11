Încă o retragere importantă de la Turneul Campionilor 2021

După ce Matteo Berrettini nu a mai putut continua competiția, o altă retragere importantă a fost anunțată miercuri de la Turneul Campionilor. Grecul Stefanos Tsitsipas nu va mai evolua la Torino din cauza problemelor medicale.

Tsitsipas acuză de ceva timp probleme la cotul drept, iar finalistul de la Roland Garros a fost nevoit să declare forfait de la Turneul Campionilor 2021.

Elenul precizase înainte de meciul de debut de la Torino (duel pierdut împotriva lui Andrey Rublev, scor 6-4, 6-4) că are încă dureri la cotul drept. Stefanos a luat miercuri decizia de a se retrage din competiție, iar locul său în turneu va fi luat de Cameron Norrie, campionul en-titre de la Indian Wells.



Ediția din acest an a competiției a mai avut parte de un, cel al lui Matteo Berrettini. Acesta a fostde compatriotul Jannik Sinner.

Astfel, Cameron Norrie (12 ATP) va debuta în "Pala Alpitour" contra lui Casper Ruud (8 ATP). Meciul va avea loc miercuri, de la ora 22:00, urmând să fie în direct pe Eurosport.



An unfortunate end to 2021 for @steftsitsipas \uD83D\uDE1E#NittoATPFinals pic.twitter.com/dzruLsM2QN