Matteo Berrettini s-a retras de la Turneul Campionilor - Cine îi ia locul italianului

Italianul Matteo Berrettini a anunţat, marţi, că se retrage de la Turneul Campionilor. Acesta va fi înlocuit la competiția de la Torino de compatriotul său Jannick Sinner.

Berrettini a fost nevoit să abandoneze, duminică, la începutul setului secund împotriva campionului olimpic Alexander Zverev, din cauza unei accidentări la mușchii abdominali.

Marţi, el a decis să renunţe la meciul cu polonezul Hubert Hurkacz şi să se retragă. Matteo a fost înlocuit de rezerva Jannick Sinner, compatriotul său.

"M-am gândit, am reflectat, am plâns și în cele din urmă am decis...





Pentru mine, Turneul Campionilor se termină aici, sunt distrus, nu m-am gândit niciodată că va trebui să renunț în acest fel la cel mai important eveniment de tenis organizat vreodată în Italia.





Adevărul este că, oricât de mult mi-aș fi dorit să mai joc încă o dată în fața voastră, am simțit și apoi am decis că organismul meu nu este pregătit să facă față provocărilor care mă așteaptă.





Să spun că sunt trist nu ar face dreptate stării de spirit în care mă aflu, mă simt jefuit de ceva ce am câștigat cu ani de efort și sudoare. Nu a fost o decizie ușoară, dar sunt convins că este cea mai bună pentru mine și pentru cariera mea.





Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu și pentru miile de mesaje pe care mi le-ați trimis, m-ați emoționat" - Matteo Berrettini pe Instagram.





Grupa Roșie, s-au disputat până acum:





Daniil Medvedev vs Alexander Zverev 6-3, 6-7(3), 7-6(6)

Daniil Medvedev vs Hubert Hurkacz 6-7(5), 6-3, 6-4

Alexander Zverev vs Matteo Berrettini 7-6(7), 1-0 abandon





De la ora 22:00





Jannik Sinner vs Hubert Hurkacz.





*Partidele de la Turneul Campionilor pot fi urmărite în direct pe Eurosport.

Cum arată grupele de la Turneul Campionilor 2021





Grupa Verde:





1. Novak Djokovic (Serbia)

4. Stefanos Tsitsipas (Grecia)

5. Andrey Rublev (Rusia)

8. Casper Ruud (Norvegia)





Grupa Roșie:





2. Daniil Medvedev (Rusia)

3. Alexander Zverev (Germania)

7. Hubert Hurkacz (Polonia)





* Primii doi clasați din cele două grupe se vor califica în semifinale, acolo unde se va juca după sistemul locul unu dintr-o grupă vs locul doi din cealaltă grupă. Meciurile de la Turneul Campionilor se joacă după regula cel mai bun din trei seturi.

9. Jannik Sinner (Italia).