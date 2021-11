Roger Federer, departe de terenul de tenis pentru o lungă perioadă - Când speră elvețianul să revină în circuitul ATP

Elveţianul Roger Federer a anunţat căîn 2022 şi este puţin probabil să revină în circuitul profesionist până la jumătatea anului viitor, când speră să fie din nou apt de joc după mai multe operaţii la genunchi, informează Agerpres Federer, în vârstă de 40 ani, a declarat presei din ţara sa că ar fi, turneul de Grand Slam pe care l-a câştigat de opt ori în cariera sa (un record), ultimul său titlu pe iarba londoneză fiind în 2017.Campionul din Ţara Cantoanelor, care are în palmares 20 de trofee de Grand Slam, a mai spus că va putea relua alergările abia în luna ianuarie şi va reveni la antrenamentele pe teren în martie sau aprilie."Trebuie să am foarte multă răbdare şi să dau timp genunchiului să se vindece. Următoarele luni vor fi cruciale", a precizat elveţianul într-un interviu acordat ziarului Le Matin.Antrenorul lui Federer, croatul Ivan Ljubicic, afirmase la începutul acestei săptămâni că este "puţin probabil" ca tenismanul elveţian să joace la Australian Open în luna ianuarie, dar a subliniat că acesta nu se gândeşte încă la retragere."Am discutat cu el şi vă pot garanta că vrea să revină şi să joace tenis. Atunci când se va decide să se oprească se va retrage, însă nu cred că acest lucru se va întâmpla dintr-o dată" -Federer se află la egalitate cu Rafael Nadal și Novak Djokovic în ierarhia titlurilor de Grand Slam câștigate în carieră, fiecare cu câte 20.Organizatorii de la Melbourne sperau să-i poată avea la startul ediției din 2022 pe toți trei, dar acest lucru este momentan greu de crezut.Federer are șanse minime, Nadal este în recuperare și rămâne de văzut dacă va ajunge până la urmă la Australian Open, iar Novak Djokovic trebuie să-și rezolve problema legată de vaccinarea împotriva Covid-19 pentru a putea participa la primul Grand Slam al sezonului viitor.