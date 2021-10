Emma Răducanu, prima reacție după victoria cu Ana Bogdan - Unde se află trofeul câștigat de britanică la US Open

Vreau să merg să vizitez orașul (n.r. Cluj-Napoca), încă nu am apucat. Dacă pierd, voi merge și voi vizita, ca să uit de înfrângere.

A fost un meci foarte greu, Ana e o adversară foarte bună, am reușit cu greu să-mi găsesc jocul, ea și-a arătat experiența. Nu am o problemă cu presiunea, învăț să mă obișnuiesc cu ea. Chiar îmi place de cele mai multe ori.

Simona e unul dintre idolii mei, am urmărit-o ieri, e o experiență deosebită să o văd jucând live. E incredibil de bună pe teren" - Emma Răducanu, la interviul de pe teren.

"Înseamnă mult faptul că tatăl meu că este aici, în ţara sa. În mod normal nu face deplasările cu mine, dar pentru că este vorba de România el trebuia să vină, categoric. Nu ar fi ratat ocazia. Este minunat să îl am alături de mine, nu a fost la New York, iar acum poate să experimenteze din bucuria de după un succes. Cu toţii ne simţim foarte confortabil şi bineveniţi aici.

Am un meci foarte greu cu Marta (n.r. Kostyuk) mâine. Să joc cu Simona ar fi extraordinar pentru mine, ar fi un test adevărat ca să văd la ce nivel sunt, cu o campioană adevărată. Este unul dintre idolii mei" - Emma Răducanu, la conferinţa de presă.





Pentru un loc în semifinale, Emma Răducanu (23 WTA) se va duela cu Marta Kostyuk (Ucraina, 55 WTA).





Prin calificarea în sferturi, Răducanu și-a asigurat un premiu în valoare de 5.800 de dolari şi 60 de puncte.





Ana Bogdan va primi 3.675 de dolari şi 30 de puncte.





Simona Halep și Emma Răducanu se află pe aceeași parte de tablou și ar putea teoretic să se întâlnească în semifinale.

Transylvania Open - Cluj-Napoca, România





25-31 octombrie 2021





Categorie "WTA 250", suprafață hard, 32 de sportive pe tabloul principal, premii totale în valoare de $235.238.





​"Azi voi vorbi în engleză pentru că mi-e un pic mai ușor și sunt obosită.A fost extraordinar să joc împotriva unei românce, m-am bucurat de prezența voluntarilor în tribune, organizarea acestui turneu este incredibilă.Ana este o jucătoare grozavă, mă bucur că am câștigat. Nu cred că sunt un produs finit a ceea ce pot fi, învăț meci de meci câte ceva. Ceea ce mă interesează este tenisul.Trofeul US Open nu e la mine acasă, e la Federația Engleză de Tenis. LTA-ul mi-a dăruit enorm și măcar atât am putut să fac și eu. Un cadou de la mine pentru ei.Daniel Craig este un tip foarte cool. Nu eram aproape. Am fost onorată să port o rochie Dior la premieră (n.r. premiera filmului "No Time to Die"), a fost o experienţă distractivă, dar eu încerc să merg pe teren, să mă antrenez şi să devin din ce în ce mai bună.Emma a vorbit și despre prezența tatălui ei la Cluj-Napoca, precizând că acesta nu ar fi ratat ocazia de a veni în țara sa de origine.