VIDEO Emma Răducanu, discurs în limba română: "Cred că sunt acasă aici"

"Vreau să încercăm puțin în română. Dacă nu mai pot, mă schimb în engleză.

Astăzi a fost un meci foarte dificil, ea a fost foarte tare. Cred că nici eu nu am jucat așa bine, dar am câștigat. Am așa multă bucurie acum.

Mulțumesc foarte mult, este un turneu foarte bine organizat și îmi place România foarte mult. Cred că sunt acasă aici.

(n.r. despre mâncarea românească favorită) Trebuie să fie ciorba de perișoare, dar n-am mâncat de perișoare acum, am mâncat de legume. Mai aștept un pic și pe urmă mănânc un pic de sarmale... și mămăliga e foarte bună... și papanași!

Înseamnă mult să joc în țara tatălui meu. Am amintiri foarte frumoase din țară și mă bucur foarte mult că am ocazia să joc aici. Mulțumesc tuturor pentru suportul de astăzi și din această săptămână.

Vreau să zic că acum sunt puțin rușinată să vorbesc în română, dar dacă stau aici un pic, pot să fiu mai bună" - Emma Răducanu, după victoria obținută în fața Polonei Hercog.

