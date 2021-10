Transylvania Open: Ana Bogdan, în turul doi - Posibil duel cu Emma Răducanu / Alexandra Ignatik și Andreea Prisăcariu, eliminate (Rezultatele zilei)

Anhelina Kalinina (Ucraina/8) vs Lesley Kerkhove (Olanda) 6-1, 6-1

Transylvania Open - Cluj-Napoca, România





25-31 octombrie 2021





Categorie "WTA 250", suprafață hard, 32 de sportive pe tabloul principal, premii totale în valoare de $235.238.

Bogdan (106 WTA) a avut parte de un meci intens cu Ivana Jorovic (Serbia/417 WTA) și s-a impus după o oră și 41 de minute, scor 7-6(1), 6-4.În runda următoare, Ana se va duela cu învingătoarea partidei dintre britanica(favorită 3) și slovena(124 WTA).Ana Bogdan (România) vs Ivana Jorovic (Serbia) 7-6(1), 6-4Mona Barthel (Germania) vs Anna Bondar (Ungaria) 6-3, 7-5Lesia Tsurenko (Ucraina) vs Andreea Prisăcariu 7-5, 6-2Anastasia Gasanova (Rusia) vs Jil Teichmann (Elveția/favorită 4)Anna-Lena Friedsam (Germania) vs Alexandra Ignatik (România) 5-7, 6-4, 6-4.