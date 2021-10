Transylvania Open: Când vor debuta Simona Halep și Emma Răducanu - Programul zilei de marți

Organizatorii de la Transylvania Open au anunțat programul zilei de marți, una în care Emma Răducanu își va face debutul la competiția WTA 250 de la Cluj-Napoca. Duelul 100% românesc dintre Simona Halep și Gabriela Ruse va avea loc miercuri.



Pe terenul central, meciul dintre Emma Răducanu și Polona Hercog va fi al patrulea al zilei și nu va începe mai devreme de ora 18:00.



Tot marți vor putea fi văzute la treabă, printre altele, Irina Begu, Irina Bara, Jaqueline Cristian și Andrea Petkovic.



