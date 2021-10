Maria Sharapova i-a oferit sfaturi importante uneia dintre senzațiile momentului din circuitul WTA

Leylah Fernandez a fost învinsă de Emma Răducanu în finala de la US Open, dar a uimit întreaga lume a tenisului prin rezultatele înregistrate la New York. Câștigătoare a Openului de la Monterrey la doar 18 ani, sportiva are în față o carieră plină de oportunități, fiind cotată ca una dintre cele mai mari speranțe din tenisul feminin.





Canadianca mărturisește discuția pe care a avut-o cu Maria Sharapova, câștigătoarea a cinci titluri de Grand Slam.





"Am primit sfaturi foarte bune. Nu voi divulga foarte multe aspecte, fiindcă sunt niște lucruri care sunt foarte personale și pe care aș dori să le țin doar pentru mine.







Este o persoană extraordinară. Mi-a povestit cum a reușit să își revină în momente dificile și mi-a împărtășit multe dintre experiențele sale. Maria Sharapova este o inspirație pentru mine, o jucătoare de la care am multe de învățat”, a declarat sportiva.





Fernandez declară că de-abia așteaptă revenirea pe teren: ”Sunt foarte norocoasă că am o echipă grozavă în jurul meu, care mă ajută să mă dezvolt și să mă axez pe ceea ce am de făcut. Acest lucru îmi permite să nu fiu copleșită de tot ceea ce se întâmplă în prezent. Sincer, aștept cu nerăbdare să concurez din nou”, încheie Fernandez.





la doar 18 ani, canadianca a avut primul succes al carierei, câștigând primul titlu WTA, în cadrul turneului de la Monterrey. În martie,, canadianca a avut primul succes al carierei, câștigând primul titlu WTA, în cadrul turneului de la Monterrey.





a câștiga un Grand Slam venind din calificări. (6-4, 6-3 pentru sportiva britanică). În septembrie, Fernandez a fost învinsă de către Emma Răducanu, prima sportivă din Era Open care reușește performanța de. (6-4, 6-3 pentru sportiva britanică).





Turneul de la Indian Wells se desfășura de obicei în luna martie, dar anul trecut a fost anulat din cauza pandemiei de Covid-19, iar în acest an s-a amânat până în octombrie.



BNP Paribas Open, turneu de categorie "WTA 1000", are loc pe "hard" între 6-17 octombrie la Indian Wells (California) și este dotat cu premii în valoare de 8.761.725 de dolari.