Wimbledon: Karolina Pliskova, prima semifinalistă

Cap de serie numărul opt, Karolina Pliskova a reușit, marți, să se califice în semifinalele de la Wimbledon. Sportiva din Cehia a învins-o în două seturi, scor 6-2, 6-2, pe Viktorija Golubic (66 WTA).

În spatele unui serviciu dominant, Karolina s-a putut concentra pe game-urile de retur, iar jocul a curs într-o singură direcție.



Pliskova a dominat categoric și la capitolul lovituri câștigătoare (28-10), iar fosta lideră mondială a impresionat și prin desele veniri la fileu (21).



Partida a durat o oră și 21 de minute, iar Karolina a reușit o performanță importantă: a ajuns până în semifinalele de la All England Club fără să cedeze vreun set.

De asemenea, calificarea în penultimul act de la Wimbledon este o premieră pentru Karolina.



Flying into her first #Wimbledon semi-final@KaPliskova powers past Viktorija Golubic 6-2, 6-2 on No.1 Court in one hour and 21 minutes pic.twitter.com/NJ88BeJV5a