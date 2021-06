Wimbledon: Novak Djokovic și Roger Federer și-au aflat adversarii din primul tur

Meciuri interesante în primul tur de la Wimbledon:

Novak Djokovic (1) vs Jack Draper (wild card)

Stefanos Tsitsipas (3) vs Frances Tiafoe

Nikoloz Basilashvili (24) vs Andy Murray (wild card)

Ugo Humbert (21) vs Nick Kyrgios

Roger Federer (7) vs Adrian Mannarino

Grigor Dimitrov (18) vs Fernando Verdasco.

Posibile sferturi, dacă favorții își vor respecta statutul:

Novak Djokovic (1) vs Andrey Rublev

Stefanos Tsitsipas vs Roberto Bautista Agut

Alexander Zverev vs Matteo Berrettini

Daniil Medvedev vs Roger Federer.

A big first-round awaits at The Championships in 2021. \uD83D\uDC47 #Wimbledon pic.twitter.com/vroYzhkqyG