Borussia Dortmund și PSG s-au întâlnit în faza grupelor Champions League, iar cele două echipe se vor duela acum pentru un loc în marea finală. Manșa tur din semifinale va avea loc miercuri, de la ora 22:00, partida din Germania urmând să fie transmisă în format LiveBLOG pe HotNews.ro.

UEFA Champions League Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Borussia Dortmund - PSG, în semifinalele Champions League

Meciul din Germania va fi transmis în direct pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1.

Echipe probabile:

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Sabitzer, Can - Sancho, Brandt, Adeyemi - Füllkrug

PSG (4-3-3): Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Hernández, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola.

Ce au spus cei doi antrenori:

Edin Terzić (Borussia Dortmund): „În faza grupelor, am văzut un joc semnificativ diferit împotriva Parisului pe stadionul nostru. A fost un meci foarte deschis, în care am fost puțin mai aproape de victorie. Parisul se află în prezent la apogeu, iar noi trebuie să depășim performanța pe care am arătat-o atunci. Suntem încrezători că vom arăta că ne-am îmbunătățit. Cred că fiecare adversar urmărește să-l oprească pe Kylian Mbappé, dar nu funcționează întotdeauna. Trebuie să ne pregătim pentru orice”.

Luis Enrique (PSG): „Mai este o lună până la finalul sezonului și încă putem câștiga toate cele patru competiții. Trebuie să ne gestionăm bine emoțiile și să nu vedem presiunea ca pe o amenințare. Este un lucru frumos să ne bucurăm de un meci special pe un stadion unic în Europa și să avem oportunitatea de a ajunge în finală pentru suporterii noștri. Va fi un spectacol foarte bun! S-ar putea să fie multe goluri”.

De știut înaintea meciului de pe Westfalenstadion

Rezultatele obținute de Borussia Dortmund în acest sezon de Champions League - Primul loc în Grupa F: 0-2 (deplasare) şi 1-1 (acasă) cu PSG, 0-0 (a) şi 3-1 (d) cu Milan, 1-0 (d) şi 2-0 (a) cu Newcastle. Optimi: 1-1 (d) şi 2-0 (a) cu PSV Eindhoven. Sferturi: 1-2 (d) şi 4-2 (a) cu Atletico Madrid.

Rezultatele obținute de PSG în acest sezon de Champions League - Locul 2 în Grupa F: 2-0 (a) şi 1-1 (d) cu Borussia Dortmund, 1-4 (d) şi 1-1 (a) cu Newcastle United, 3-0 (a) şi 1-2 (d) cu AC Milan. Optimi: 2-0 (a) și 2-1 (d) cu Real Sociedad. Sferturi: 2-3 (a) şi 4-1 (d) cu Barcelona.

Borussia Dortmund a jucat două finale de Champions League: una câștigată (3-1 vs Juventus, în 1997) și una pierdută (1-2 cu Bayern Munchen, în 2012).

PSG a disputat o finală în Champions League, pierdută în fața celor de la Bayern Munchen (0-1, în 2020).

Cele două echipe s-au întâlnit și în faza grupelor: PSG s-a impus în Franța (2-0) și a obținut o remiză în Germania (1-1).

Dortmund a avut parte de un sezon foarte dificil în Bundesliga. Echipa lui Edin Terzic ocupă locul 5 după 31 de etape, cu 57 de puncte. Germania este foarte aproape de a avea cinci echipe în viitoare ediţie din Champions League, astfel că Borussia va obține, probabil, calificarea.