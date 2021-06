Matteo Berrettini, campion la Queen's Club / Al cincilea titlu al carierei

Berrettini s-a impus după aproape două ore de joc, scor 6-4, (5)6-7, 6-3.

Italianul şi-a trecut cu această ocazie în palmares al cincilea titlu ATP, după cele cucerite la Gstaad (2018), Budapesta, Stuttgart (2019) și Belgrad (2021).

The first Queen's Club debutant to prevail since Boris Becker (1985) \uD83C\uDFC6 Well done, @MattBerrettini ! \uD83D\uDC4F \uD83C\uDFA5: @TennisTV | #cinchChampionships pic.twitter.com/dccc8sdYXW

Tell me you're Italian without telling me you're Italian \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9@MattBerrettini is the first Italian winner in the Open Era at Queen's Club.



