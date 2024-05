TENIS Luni, 06 Mai 2024, 10:36

0

Diego Schwartzman (31 de ani) a anunțat că se va retrage din tenis după ediția din 2025 a turneului de la Buenos Aires. La doar 1.70m, sportivul din Argentina a obținut rezultate importante în cele 14 sezoane petrecute în circuitul ATP.

Diego Schwartzman Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP / Profimedia

Diego Schwartzman se va retrage din tenis după ATP Buenos Aires 2025

Prezent pe tabloul principal la Cordoba, Buenos Aires, Los Cabos, Acapulco, Miami și Barcelona, Diego a pierdut de fiecare dată în primul tur și a decis că sezonul 2024 va fi ultimul pe care-l va duce la capăt în circuitul ATP.

Schwartzman are în palmares 4 titluri (Istanbul 2016, Rio de Jaineiro 2018, Los Cabos 2019, Buenos Aires 2021) și a pierdut alte 10 finale.

A câștigat 14 milioane de dolari doar din premiile din tenis, iar cel mai sus în clasamentul ATP a fost pe locul 8 (octombrie 2020 - a participat la Turneul Campionilor).

Diego s-a impus de 13 ori în fața adversarilor din Top 10 ATP, iar cel mai important rezultat la turneele de Grand Slam l-a obținut în 2020 (semifinale la Roland Garros).

„Ce călătorie! Câte momente pe care nu mi le-am imaginat niciodată, câte anecdote la care nu am visat niciodată, câți oameni am întâlnit care m-au ajutat să mă dezvolt, care m-au învățat atât de multe, care m-au făcut un jucător și o persoană mult mai bună decât ar fi crezut cineva vreodată, inclusiv eu.

Fiecare colț de teren, fiecare secundă de antrenament, fiecare punct în competiție, fiecare moment în care am fost extrem de fericit. Am trăit cu o asemenea intensitate pe care astăzi îmi este greu să o mențin. Toate acele momente frumoase au devenit ceva care astăzi are greutate și de care îmi este greu să continui să mă bucur pe deplin.

Pe de o parte, să părăsesc o viață care mi-a oferit atât de multe este o decizie prea dificilă, dar, pe de altă parte, cât de fericit am fost jucând tenis mă face să îmi doresc să continui să zâmbesc pe teren și în afara lui, așa cum am făcut-o întotdeauna.

Cu toate acestea, astăzi, acel zâmbet este greu de găsit uneori. În interiorul meu, un animal competitiv mă împiedică să mă bucur, să joc și să călătoresc așa cum o făceam înainte.

Vreau ca ultimele mele turnee să fie decizia mea. Fie ca acest 2024 să fie așa, sperând să am ocazia de a concura în turneele care îmi plac cel mai mult. Iar în 2025, în Argentina, să pot avea parte de ultimul meu moment, cea mai frumoasă închidere pe care mi-o pot imagina.

Tenisul mi-a oferit tot ce am și multe altele pe care le voi purta cu mine pentru totdeauna. A fost o călătorie minunată, iar tu ai fost o parte vitală din ea. De aceea am vrut să o comunic aici și să vă mulțumesc, pentru că „El Peque” (Cel Mic - n.r.) a avut o viață de gigant.

Mingiuță de tenis, ce pot să-ți spun în încheiere...? M-ai făcut să alerg mult, să râd, să plâng, să călătoresc și să cunosc. Mi-ai dat multe și e timpul să trec la o altă etapă. Ne vedem curând, să continui să transpir până la ultima picătură și să lucrez ca un profesionist până la ultimul punct pe care trebuie să îl joc pe un teren, El Peque” - Diego Schwartzman.

Diego Schwartzman, rezultatele din ultimele sezoane:

2024: 0 victorii - 6 înfrângeri

2023: 15 - 25

2022: 31-26

2021: 38-23

2020: 25-15

2019: 40-26

2018: 33-26

2017: 39-28

2016: 17-17

2015: 11-22.