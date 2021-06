Șocul zilei la Paris: Roger Federer s-a retras de la Roland Garros

The Roland-Garros tournament organisers have learned that Roger Federer has withdrawn from the fourth round of the tournament. #RolandGarros pic.twitter.com/BncPpTLUzl — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2021

"După ce am discutat cu echipa mea, am decis că trebuie să mă retrag astăzi (n.r. duminică) de la Roland Garros. După două operații la genunchi și peste un an de refacere, este important să îmi ascult corpul și să mă asigur că nu forțez prea tare în drumul meu spre recuperare. Sunt încântat că am reușit să câștig trei meciuri. Nu există sentiment mai plăcut decât să fiu din nou pe teren","Turneul de la Roland-Garros regretă retragerea lui Roger Federer, care a dus o luptă magnifică aseară. Cu toţii am fost încântaţi de întoarcerea sa la Paris, unde a jucat trei meciuri de nivel înalt. Îi dorim tot binele pentru restul sezonului",În turul trei, Fedex a avut nevoie de trei ore și 36 de minute pentru a trece de germanul Koepfer (59 ATP), scor 7-6(5), (3)6-7, 7-6(4), 7-5.Roger Federer urma să joace în optimi împotriva lui Matteo Berrettini (cap de serie nr. 9). În urma retragerii elvețianului, italianul a obținut un loc în sferturile de finală.Elvetianul a câștigat o singură dată turneul parizian, la ediția din 2009. Federer se afla pe aceeași parte de tablou cu Novak Djokovic și Rafael Nadal la întrecerea de la Porte d'Auteuil.Federer şi-a anunţat priorităţile pentru 2021, turneul său de suflet de la Wimbledon şi Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), medalia de aur la simplu fiind singura care îi lipseşte din palmaresul său prestigios, scrie Agerpres.Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).