VIDEO Roger Federer și atingerea de geniu - Lovitura zilei la Roland Garros

S-a calificat în turul al treilea de la Roland Garros, iar de-a lungul duelului cu Maric Cilic a avut câteva execuții cu care a încântat asistența. Roger Federer și-a arătat genialitatea pe Chatrier, iar lovitura zilei îi aparține.



Aflați pe aceeași parte de tablou, Roger Federer și Novak Djokovic se pot întâlni în sferturi.

Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).

Lovitura de geniu marca Roger Federer:



This was some shot \uD83D\uDE05@rogerfederer #RolandGarros pic.twitter.com/TGb6T4YxaB