VIDEO Roger Federer, prosopul și discuția aprinsă cu arbitrul după ce a fost avertizat pentru că "e prea lent"

Potrivit lefigaro.fr, considerând că a fost penalizat în mod nedrept, Roger Federer s-a sprijinit cu mâna pe fileu în faţa scaunului arbitrului, şi-a încrucişat picioarele şi a explicat, cu gesturi lămuritoare: "Vin de aici, mă duc acolo, mă întorc. Crezi că sunt lent? Nu m-ai văzut niciodată jucând? El a făcut asta de zece ori în primul set şi nu l-ai oprit".

Federer a continuat apoi agasat: "Asculţi sau vorbeşti? Te-am ascultat până acum, tu mă asculţi? (...) Crezi că a fost deranjat că a durat prea mult, hai să-l întrebăm!". Apoi, Federer i-a strigat rivalului său: "Am fost prea lent?".

Love when Federer argues with the umpire in French. I have absolutely no idea what he's saying but I'm here just nodding my head in complete agreement pic.twitter.com/KnVvyGqihm