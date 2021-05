​Roland Garros (f): Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, Petra Kvitova și Victoria Azarenka, în turul doi (Rezultatele zilei)

6-2, 6-4 Anhelina Kalinina (Ucraina) vs Angelique Kerber (Germania/26)

Elena Rybakina (Kazakhstan/21) vs Elsa Jacquemot (Franța) 6-4, 6-1

Nao Hibino (Japonia) vs Nina Stojanovic (Serbia) 7-6(4), 6-2

Elena Vesnina (Rusia) vs Olga Govortsova (Belarus) 6-1, 6-0

Petra Kvitová (Cehia/11) vs Greet Minnen (Belgia) (3)6-7, 7-6(5), 6-1

Clara Tauson (Danemarca) vs Ekaterine Gorgodze (Georgia) 6-4, 6-2

Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia/31) vs Christina McHale (SUA) 6-4, 6-0

Ajla Tomljanovic (Australia) vs Kateryna Kozlova (Ucraina) 6-2, 6-4

Aryna Sabalenka (Belarus/3) vs Ana Konjuh (Croația) 6-4, 6-3

Veronika Kudermetova (Rusia/29) vs Amanda Anisimova (SUA) 7-6(5), 6-1

Paula Badosa (Spania/33) vs Lauren Davis (SUA) 6-2, 7-6(3)

Danka Kovinic (Muntenegru) vs Clara Burel (Franța) 6-3, 7-6 (8)

6-1, 6-3 Ana Bogdan (România) vs Elisabetta Cocciaretto (Italia)

Naomi Osaka (Japonia/2) vs Patricia Tig (România) 6-4, 7-6(4)

Danielle Collins (SUA) vs Xiyu Wang (China) 6-2, 4-6, 6-4Victoria Azarenka (Belarus/15) vs Svetlana Kuznetsova (Rusia) 6-4, 2-6, 6-3Leylah Annie Fernandez (Canada) vs Anastasia Potapova (Rusia) 6-2, 6-1Aliaksandra Sasnovich (Belarus) vs Dianne Parry (Franța) 6-3, 3-6, 6-3Katerina Siniakova (Cehia) vs Marie Bouzkova (Cehia) 6-0, 4-6, 6-2Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).