LiveText Simona Halep vs Saisai Zheng 6-0, 5-3 / Halep a ratat o minge de meci

WTA Madrid

Pe un serviciu doi moale, previzibil, Saisai pune multa forta (si ură) intr-un retur (15-15). Slice cu mult efect, mingea nu mai sare, iar Simona trimite in plasa cu dreapta.







5:3 Simona trimite bine in lungul liniei un passing, dar Saisai are un control fantastic pe racheta, iar punctul ii revine. Asiatica simte presiunea momentului (finalul este aproape), iar erorile isi fac loc. Vine apoi insa cu un procedeu din tenisul masculin: serviciu-voleu. La minge de meci, Simona ajunge la o scurta, dar trimite doar in plasa...Ce ratare...Saisai ramane in meci, isi castiga serviciul, iar acum este 5-3 pentru Halep.







5:2 Halep pune mult slice in serviciile sale, iar efectul o incomodeaza pe Saisai. Simona face si pasul la fileu, acolo de unde trimite puternic cu un voleu drive de forehand. Game-ul se incheie, este 5-2, iar sportiva noastra este tot mai aproape de calificarea in optimile de la Caja Magica...







4:2 Simona a simtit pericolul si a avut un raspuns de mare jucatoare: a facut break-ul zero si s-a distantat din nou pe tabela.





3:2 Saisai a prins ceva curaj, nici Simona nu serveste foarte bine, iar asiatica ajunge sa aiba o minge de break (30-40). Dupa un slice perfect de rever al adversarei, Simona inventeaza un backhand in lungul liniei, iar apoi strange pumnul. Relaxarea si-a facut loc in mintea Simonei, iar Zheng a reusit sa profite pana la urma. Este 3-2, iar avantajul break-ului s-a evaporat.







3:1 Saisai se zbate, variaza, dar Simona nu este deloc darnica astazi...Ajunge Halep chiar si la o scurta, facand aproape un spagat. Totusi, Halep mai slabeste ritmul, comite cateva erori, iar publicul o aplauda frenetic pe astiatica pentru primul game castigat astazi...







3:0 Saisai se uita spre propria-i loja si da din umeri, asteapta un raspuns salvator din partea echipei sale. Intre timp, Simona mai aduna doua puncte pe tabela (30-0). De langa fileu, Halep trimite un voleu pe culoarul de dublu (30-15). Apare si prima dubla a Simonei (30-30). Zheng ajunge perfect la o scurta a Simonei, iar acum avem minge de rebreak. Publicul o aplauda mai zgomotos pe asiatica. Nu se incheie game-ul: dreapta inside-in a Simonei prinde exact coltul terenului: ce executie! Usor neinspirata de langa plasa, Halep este iertata de adversara. Simona trece si peste mingea de break, iar acum conduce cu 3-0 in al doilea set...Numai in mintea lui Saisai sa nu te gasesti acum...







2:0 Continua sa se joace intr-o singura directie: Simona este la un nivel foarte ridicat, sunt trei mingi de break (0-40). Halep aduna in continuare game-uri consecutive, sunt deja 8...







S-au schimbat mingile, iar Saisai nu si-a trecut in statistica vreun game...







1:0 Setul al doilea a inceput cu Simona la serviciu. Halep deseneaza foarte bine unghiuri pe tot terenul, iar game-ul este castigat la zero. Continua seria sportivei noastre: sunt deja 7 game-uri consecutive...







6:0 Simona ajunge la o scurta si plaseaza mingea perfect cu backhand-ul in cross scurt. Halep nu cedeaza nici macar o bucata de teren: 15-40, sunt doua mingi de "bagel". Asiatica revine, ajutata si de erorile Simonei. Inca o dreapta inversa ramane in plasa. Zheng agata perfect o minge din preajma fileului, iar apoi strange pumnul. Game-ul este unul maraton, cu sanse de ambele parti. Simona este neinspirata de langa fileu, iar setul nu se termina nici la a treia oportunitate a jucatoarei noastre. Pana la urma, setul se incheie cu zero in dreptul lui Saisai...







5:0 Zheng variaza: trimite slice, apoi cu inaltime, iar Simona greseste tinta (0-30). Exasperata de jocul de picioare al Simonei, Zheng rateaza dintr-o pozitie favorabila (a cautat linia). Un duel al scurtelor ii revine asiaticei: minge de break pentru Saisai. Simona nu cedeaza: trimite un rever in cross pe tusa, iar apoi serviciul ii simplifica viata. Zheng arata insa multa calitate de la retur: inca o egalitate. Fara forta pe o lovitura din saritura, Saisai trimite in burta fileului. Tabela ramane in continuare nemodificata in dreptul asiaticei: 5-0.







4:0 Ce punct reuseste Simona: alergata dintr-un colt in altul, Halep ajunge si la o scurta, iar apoi plaseaza mingea pe tusa! Mai sadeste ceva neincredere in mintea adversarei. Conform cursului jocului, Simona mai pune un game pe tabela in dreptul ei. Este deja 4-0 in favoarea sportivei noastre...







3:0 Aproape de baseline, Simona dirijeaza schimburile in special datorita forehand-ului. Pe o minge mai moale, Saisai accelereaza cu reverul in lungul liniei: 30-30. Halep gaseste insa primul serviciu. Din pozitie dominanta, Simona trimite in plasa cu o dreapta inside-in. Plimbata dintr-o parte in alta, Zheng trimite pana la urma in aut: sansa de 3-0 pentru Simona. Asiatica incearca o scurta, dar Halep este mult prea rapida si pe deplasarea pe inainte: se face 3-0, start lansat de meci pentru jucatoarea noastra.







2:0 Backhand-ul in lungul liniei apare: ce lovitura a reusit Simona! Alterneaza insa executiile, urmeaza o eroare nefortata. Saisai serveste foarte bine la teu, as (30-30). In criza de timp, Zheng incearca o scurta, dar mingea ramane in plasa. Prima sansa de break a Simonei. Jucatoarea noastra simte faptul ca adversara face un pas in fata si trimite perfect un passing: Halep are 2-0 acum.







1:0 Partida a inceput cu Simona la serviciu. Un prim retur agresiv al asiaticei. Saisai are un inceput in forta de la retur: loveste mingea din urcare, trimite cu adancime si o incomodeaza pe Halep. Sunt doua mingi de break (15-40). Simona isi gaseste mai bine pasii, loveste cu mult topspin, iar mingile de break sunt salvate (40-40). Mai apare o sansa de break: inca o data returul a facut diferenta. Halep este nevoita sa loveasca variat, sa stea bine pe picioare in raliuri, iar game-ul este salvat pana la urma. A salvat trei sanse ale adversarei, iar acum conduce cu 1-0.







Cecilia Alberti este arbitra de scaun a partidei de pe Manolo Santana.





Cele doua sportive se afla la incalzire.





Încă o favorită a părăsit turneul de la Madrid: Karolina Pliskova (9 WTA) a fost învinsă de Anastasia Pavlyuchenkova, scor 6-0, 7-5.







Saisai Zheng (57 WTA) este adversara Simonei Halep în turul al doilea de la Madrid, cele două bifând deja două dueluri în circuitul WTA (ambele câștigate de sportiva noastră). Confruntarea de pe arena Manolo Santana este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 2.





Surpriză mare la Madrid: Naomi Osaka, eliminată în turul doi





Cine este adversara Simonei Halep: A început tenisul la 8 ani, într-o tabără de vară