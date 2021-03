Jucătoare de top din circuitul WTA care ezită să se vaccineze - Ce motive invocă

În contrast, Naomi Osaka (2 WTA), campioana de la Australian Open, susține cănd va avea ocazia: ”Plănuiesc să-l fac. În ce mă priveşte simt că sunt eligibilă, aşa cred”.





Simona Halep face parte din categoria jucătoarelor care s-au vaccinat deja împotriva Covid-19.

Aryna Sabalenka (Belarus/ cap de serie nr. 7), a învins-o optimi pe Marketa Vondrousova (Cehia/19), scor 6-1, 6-2, în timp ce Svitolina, cotată cu șansa a doua, a reușit să treacă de Kvitova, scor 2-6, 7-5, 7-5.

În același timp, Naomi Osaka a reușit să o învingă în două seturi identice (6-3, 6-3) pe locul 16 WTA, Elise Mertens.





Cum arată sferturile:



vs Aryna Sabalenka (7)

Anastasija Sevastova vs Elina Svitolina (5)

vs Sara Sorribes Tormo

Ashleigh Barty (1) vs Aryna Sabalenka (7)
Anastasija Sevastova vs Elina Svitolina (5)
Bianca Andreescu (8) vs Sara Sorribes Tormo
Maria Sakkari (23) vs Naomi Osaka (2)

(8 WTA), consideră că nu a existat destul timp pentru un vaccin bun, așa că sportiva nu vrea nici măcar ca familia ei să se vaccineze.„Până acum nu am foarte mare încredere. Este greu să spun, dar nu vreau vaccinul încă şiDacă va trebui să-l fac, atunci cu siguranţă îl voi face, pentru că viaţa noastră este o viaţă de călătorii”, a declarat sportiva din Belarus, potrivit Agerpres care citează Reuters.„Va trebui să vorbesc cu medicii mei să văd care este mai bun pentru mine. Dar acum nu am prea mare încredere. Abia l-au făcut, destul de repede şi nu a fost suficient timp pentru teste şi a vedea ce se întâmplă. Cred că nu a fost timp suficient pentru a face un vaccin bun'', a mai punctat, după meciul cu Marketa Vondrousova din optimile de finală ale turneului de la Miami.Mai mult, ucraineanca(5 WTA) pare și mai convinsă căîn condițiile actuale.(n.r. vaccinul), pentru că oricum trebuie să intri în carantină din cauză că ATP şi WTA te obligă la carantină, cam 24 de ore după ce l-ai făcut”, susține Svitolina.„Da, va reduce simptomele prin care treci, dar totuşi există şansa să te infectezi. Deocamdată nu are sens să faci ceva care a fost testat pentru o perioadă aşa scurtă de timp. În ce mă priveşte,”, a incheiat ucraineanca Svitolina.