​WTA Miami: Ashleigh Barty și Elina Svitolina, în sferturi - Victorii în trei seturi cu Victoria Azarenka și Petra Kvitova

Rezultatele înregistrate până acum:





Ashleigh Barty (1) vs Victoria Azarenka (14) 6-1, 1-6, 6-2

Marketa Vondrousova (19) vs Aryna Sabalenka (7)

Anastasija Sevastova vs Ana Konjuh

Elise Mertens (16) vs Naomi Osaka (2).

Barty și Azarenka s-au duelat timp de aproape două ore, iar australianca s-a impus cu scorul de 6-1, 1-6, 6-2.În runda următoare, ocupanta primei poziții din ierarhia WTA (campioana en-titre) se va duela cu învingătoarea partidei dintre Marketa Vondrousova (Cehia/cap de serie nr. 19) și Aryna Sabalenka (Belarus/7).Svitolina a fost cotată cu șansa a doua la casele de pariuri, însă a reușit să o învingă pe Kvitova, în ciuda startului dificil de partidă. Jucătoarea din Ucraina a avut nevoie de două ore și 24 de minute pentru a trece de cehoaică, scor 2-6, 7-5, 7-5.Pentru un loc în semifinale, Elina se va confrunta cu învingătoarea duelului dintre Anastasija Sevastova (Letonia/57 WTA) și Ana Konjuh (Croația/338 WTA).Elina Svitolina (5) vs Petra Kvitova (9) 2-6, 7-5, 7-5Bianca Andreescu (8) vs Garbine Muguruza (12)Sara Sorribes Tormo vs Ons Jabeur (27)Jessica Pegula (29) vs Maria Sakkari (23)Toate meciurile din optimi vor avea loc în cursul zilei de luni.​Turneul de la Miami (23 martie - 3 aprilie) face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.260.190. Competiția se dispută pe hard, iar la start pe tabloul principal sunt 128 de jucătoare. Ultima campioană este Ashleigh Barty (2019), în timp ce Simona Halep a ajuns până în faza semifinalelor (5-7, 1-6 contra Karolinei Pliskova).