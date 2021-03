VIDEO Bianca Andreescu, în sferturi la Miami - Revenire de senzație cu Garbine Muguruza

​Bianca Andreescu este în sferturi la Miami, sportiva care reprezintă Canada reușind cea mai importantă victorie după revenirea pe teren: a învins-o pe Garbine Muguruza. Meciul a fost unul electrizant, iar succesul s-a conturat după două ore și 11 minute (3-6, 6-3, 6-2).







Un sigur break a făcut diferența în primul set, unul în care Garbine a fost mai inspirată pe finalul manșei. A făcut break-ul la 4-3, iar apoi a emanat multă siguranță de la serviciu (6-3).





În setul al doilea, Bianca a pus mai multe probleme cu serviciul, iar acest lucru s-a simțit pe tabelă. Andreescu a reușit două break-uri (și-a cedat o dată serviciul), dar a fost suficient pentru ca setul să îi revină (6-3).







Decisivul a fost unul în care Andreescu a fost foarte puternică de la lansare: nu și-a cedat serviciul, iar diferența a făcut-o rapid, în primele trei game-uri (a bifat două break-uri).







Cu toate eforturile, Muguruza nu a mai avut cale de întoarcere, iar Bianca s-a impus lejer, scor 6-2.







Pentru un loc în semifinalele turneului WTA 1000, Bianca se va duela cu Sara Sorribes Tormo, locul 58 WTA. Iberica a trecut de Ons Jabeur (favorită 27).







Optimi, rezultate:







Ashleigh Barty (1) vs Victoria Azarenka (14) 6-1, 1-6, 6-2

Arina Sabalenka (7) - Marketa Vondrousova (19) 6-1, 6-2

Elina Svitolina (5) - Petra Kvitova (9) 2-6, 7-5, 7-5

Anastasija Sevastova - Ana Konjuh 6-1, 7-5

Bianca Andreescu (8) - Garbine Muguruza (12) 3-6, 6-3, 6-2

Sara Sorribes Tormo - Ons Jabeur (27) 6-4, 0-6, 6-1

Maria Sakkari (23) - Jessica Pegula (29) 6-4, 2-6, 7-6(6)

Naomi Osaka (2) - Elise Mertens (16) 6-3, 6-3





Cum arată sferturile:





Ashleigh Barty (1) vs Aryna Sabalenka (7)

Anastasija Sevastova vs Elina Svitolina (5)

Bianca Andreescu (8) vs Sara Sorribes Tormo

Maria Sakkari (23) vs Naomi Osaka (2).







Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Andreescu și Muguruza: