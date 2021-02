Ce borne fantastice a atins Naomi Osaka: Într-un club select alături de Monica Seles și Roger Federer

Naomi Osaka s-a încoronat pentru a doua oară regină la Australian Open, iar în total are 4 titluri de Grand Slam cucerite până acum în carieră. Sportiva de 23 de ani a intrat în mai multe topuri după victoria de sâmbătă de la Melbourne.





De știut:

Osaka este doar a treia pe o listă exclusivistă: Monica Seles și Roger Federer au mai reușit (alături de niponă) să câștige primele patru finale de Grand Slam disputate în carieră în Era Open (din 1968 încoace).

Naomi a devenit a 12-a jucătoare din Era Open care reușește să câștige mai multe titluri la AO.

Japoneza este doar a patra jucătoare aflată în activitate care să câștige patru titluri de Grand Slam după Serena Williams (23), Venus Williams (7) și Kim Clijsters (4). În total, în Era Open doar 15 sportive se pot lăuda cu această performanță.

Players to win their first four Slam finals in the Open era (since 1968):



Monica Seles



Roger Federer



Naomi Osaka



That’s the whole list.#AusOpen — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) February 20, 2021

Many #AusOpen women’s champions have saved match points en route lately:



2021: Osaka (Muguruza x2 R4)

2018: Wozniacki (Fett x2 R2)

2016: Kerber (Doi R1)

2014: Li (Safarova R3)

2005: Serena (Sharapova x3 SF)

2003: Serena (Clijsters x2 SF)

2002: Capriati (Hingis x4 F) — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) February 20, 2021

Naomi Osaka joins truly elite company by winning her fourth Slam title, beating Brady 6-4, 6-3 for her second #AusOpen title.



Active players with four or more Slam singles titles:



Serena Williams

Roger Federer

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Venus Williams

Kim Clijsters

Naomi Osaka — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) February 20, 2021





1 Margaret Court 24 (11 AO, 5 RG, 5 USO, 3 W)

2 Serena Williams 23 (7 AO, 3 RG, 6 USO, 7 W)

3 Steffi Graf 22 (4 AO, 6 RG, 5 USO, 7 W)

4 Helen Wills 19 (4 RG, 7 USO, 8 W)

5 Chris Evert 18 (2 AO, 7 RG, 6 USO, 3 W)

5 Martina Navratilova 18 (3 AO, 2 RG, 4 USO, 9 W)

7 Billie Jean King 12 (1 AO, 1 RG, 4 USO, 6 W)

8 Maureen Connolly 9 (1 AO, 2 RG, 3 USO, 3 W)

8 Monica Seles 9 (4 AO, 3 RG, 2 USO)

10 Suzanne Lenglen 8 (2 RG, 6 W)

..............................

Justine Henin 7 (1 AO, 4 RG, 2 USO)

Venus Williams 7 (2 USO, 5 W)

...............................

Martina Hingis 5 (3 AO, 1 USO, 1 W)

Maria Sharapova 5 (1 AO, 2 RG, 1 USO, 1 W)

...........................

Kim Clijsters 4 (1 AO, 3 USO)

Arantxa Sanchez Vicario 4 (3 RG, 1 USO)

Naomi Osaka 4 (2 AO, 2 USO) etc.







