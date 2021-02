Ce trebuie să facă Simona Halep pentru a câștiga Australian Open

A debutat en-fanfare la Melbourne, dar mai e mult până în a doua săptămână de concurs. Simona Halep este una dintre favoritele la câștigarea Australian Open, iar fostul campion Mats Wilander știe ce îi trebuie sportivei noastre pentru a se încorona campioană pe Rod Laver Arena.



Despre starea de sănătate a Simonei



"Halep nu a părut să aibă probleme (n.r. la spate), a părut într-o formă foarte bună. Tot ceea ce face bine a făcut bine și acum. S-a mișcat bine, a servit bine, a lovit cu reverul bine. Simona a arătat foarte bine".



A avut timp de reacție



"Majoritatea jucătoarelor lovesc mingea puternic, însă în acest meci Cabrera i-a acordat timp prea mult Simonei. Terenurile sunt mai rapide în acest an, ceea ce mă gândesc că va favoriza jucătoarele care nu au atâta forță".

A lovit mingea devreme

"Simona a câștigat 68% din punctele jucate contra primului serviciu advers, un număr incredibil de mare. Când ești Simona Halep și nu deții acea forță în lovituri nu este niciodată ușor: trebuie să te forțezi să întâlnești mingea devreme și să dai drumul brațelor, ceea ce ea a făcut".



Ce trebuie să facă pentru a câștiga Australian Open

"Cred că alături de Darren Cahill, Simona realizează că trebuie să iasă din zona de confort și să riște puțin pentru a putea câștiga astfel de turnee" - Mats Wilander, la Eurosport.

Duelul Simonei (2 WTA) cu Ajla Tomljanovic (72 WTA) din turul al doilea va fi primul din sesiunea de seară de pe Margaret Court Arena (miercuri, 10 februarie).







Confruntarea va începe la ora 10:00 (ora României) și va fi în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.











Halep vs Tomljanovic:



Titluri WTA: 22-0

Bani câștigați din tenis: $37.045.910 vs $2.874.866

Victorii / înfrângeri: 516/217 vs 306/230

Cel mai bun loc ocupat: 1 WTA vs 39 WTA

Loc actual: 2-72

Vârsta: 29-27

Înalțime: 1.68 metri vs 1.80 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă







Meciuri directe: 3-0 pentru Halep



2020, Adelaide (hard): 6-4, 7-52019, Roland Garros (zgură): 6-2, 3-6, 6-12018, Cincinnati (hard): 4-6, 6-3, 6-3 pentru Halep