LiveText Simona Halep vs Lizette Cabrera

Dacă va trece de Cabrera, Halep o va întâlni în turul al doilea pe Ajla Tomljanovic (69 WTA). Sportiva care reprezintă Australia a trecut de Misaki Doi, scor 6-2, 6-1, după un meci de o oră și 11 minute.



Simona Halep debutează la Australian Open împotriva unei reprezentante a gazdelor: Lizette Cabrera, locul 140 WTA, beneficiară a unul wild card. Meciul este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.

Australian Open, primul Grand Slam al sezonului 2021, are loc în perioada 8-21 februarie, la Melbourne Park.

Traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open:





Turul I: Lizette Cabrera

Turul II: Misaki Doi/Ajla Tomljanovic

Turul III: Veronika Kudermetova

Optimi: Iga Swiatek/Elena Rybakina

Sferturi: Serena Williams/Aryna Sabalenka

Semifinale: Naomi Osaka/Bianca Andreescu/Petra Kvitova/Garbine Muguruza

Finala: Ashleigh Barty/Karolina Pliskova/Sofia Kenin/Victoria Azarenka/Elina Svitolina.





Cum ar putea arăta optimile dacă favoritele își vor respecta statutul:



Barty vs Martic

Bencic vs Pliskova

Kenin vs Konta

Azarenka vs Svitolina



Andreescu vs KvitovaMuguruza / Kerber vs OsakaSabalenka vs Serena WilliamsHalep vs Swiatek.