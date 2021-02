Simona Halep, prima reacție după calificarea în turul doi - Ce spune despre viitoarea adversară

Australian Open

Simona Halep și-a făcut ușor meciul cu Lizette Cabrera, calificarea în turul doi de la Australian Open venind în doar 59 de minute (6-2, 6-1). Simona a vorbit despre debutul de la Melbourne, dar și despre viitoarea adversară, Ajla Tomljanovic.







Australian Open: Simona Halep, calificare la pas în turul doi: Și-a făcut încălzirea cu Lizette Cabrera





Despre cum se simte la Melbourne







"Mă simt foarte bine aici, la Melbourne. Am amintiri extraordinare, e o plăcere de fiecare dată să revin. Încerc să joc cel mai bun tenis al meu, dar nu e ușor. E complicat mereu primul meci de la un Grand Slam. Vreau s-o felicit pe Lizette Cabrera (n.r. pentru jocul prestat), e încă tânără, are toată cariera în față" - Simona Halep.





"Întotdeauna e dificil să joci cu beneficiare de wild card-uri, dar am încercat zilele trecute s-o analizez, am urmărit meciuri de-ale ei, mi-am făcut temele" - Simona Halep.







Despre viitoarea adversară





"La Adelaide am jucat un meci împotriva lui Ash (n.r. Barty) şi a fost foarte bine. Apoi am venit aici (n.r. la Melbourne) şi am jucat câteva meciuri. Corpul meu este în formă.





Este întotdeauna dificil să joci împotriva unei sportive care loveşte foarte tare mingea, aşa cum este Tomljanovic. Aşa că trebuie să fiu puternică pe picioare, să mă concentrez asupra mea şi să dau tot ce am mai bun", - Simona Halep.





Despre partenera de la dublu





"Darren m-a ajutat să-mi găsesc o parteneră. Vreau să le mulţumesc organizatorilor că mi-au acordat un wild card. Este bine că mai am un meci şi sper că îl voi câştiga. Jucăm împotriva altor două jucătoare din Australia (n.r. Arina Rodionova şi Storm Sanders). Pentru mine, totul în jur este australian", a afirmat fostul lider WTA, conform News.ro.