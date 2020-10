Cum se vede 2020 prin ochii Simonei Halep - Cu ce rămâne numărul doi mondial după acest an

​Odată cu eliminarea de la Roland Garros (în faza optimilor) Simona Halep intră într-o perioadă în care va încerca să se bucure de timpul liber, de o vacanță. Numărul doi din clasamentul WTA a vorbit deschis despre 2020, cu bune și rele.







Bucuria de a putea juca tenis după luni de izolare







"Sinceră să fiu, după 2020 rămân cu bucuria că am putut să jucăm tenis. M-am bucurat foarte mult de timpul petrecut aici, pe zgura de la Paris. M-am distrat, chiar dacă m-am și plictisit în camera de hotel. A fost minunat să am parte de câteva meciuri pe zgură, iar faptul că am câștigat Roma este cel mai frumos moment din acest an pentru mine" - Simona Halep, pentru Eurosport.





Ce va face în următoarea perioadă





"Când ajung acasă vreau să mă odihnesc, să mă plimb pe străzi pentru că aici am fost foarte plictisită. Voi sta cu familia mea și mă voi bucura de tot timpul liber pe care-l voi avea, pentru că sunt foarte fericită cu modul în care am jucat anul acesta, voi sărbători pentru asta, nu voi ruina totul doar pentru un meci sau două", a completat Simona Halep, conform Eurosport.ro.