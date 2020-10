Iga Swiatek, victorie categorică în fața Simonei Halep: Ce a avut în minte poloneza pe durata partidei

Roland Garros, optimi

Iga Swiatek a furnizat cea mai mare surpriză de pe tabloul feminin de simplu de la Paris, poloneza eliminând-o în optimi pe Simona Halep, principala favorită la câștigarea competiției. La finalul duelului, Iga a spus ce a avut în minte pe durata partidei.







Ce a spus Iga Swiatek







"N-am cuvinte, sunt foarte obosită, dar fericită. Am fost foarte concentrată pe acest meci, nu m-am gândit decât la ceea ce am de făcut pe teren. Am avut des în minte ce s-a întâmplat anul trecut (n.r. înfrângerea categorică, scor 6-1, 6-0), dar n-am vrut să mă răzbun.



M-a ajutat meciul de anul trecut, a fost primul meu meci pe o mare arenă. Sunt foarte fericită pentru această victorie. În ultima vreme m-am concentrat pe tenis, m-am pregătit bine" - Iga Swiatek, la Eurosport.







Statistica partidei Halep vs Swiatek: