LiveText Simona Halep vs Iga Swiatek 1-5 / Iga domină cu autoritate primul set

Roland Garros, optimi









Selectie fantastica a loviturilor de partea polonezei...







1:5 Cel mai frumos raliu de pana acum ii revine polonezei: fantastic face tranzitia din defensiva in ofensiva (0-15). Iga pune prea multa forta intr-u forehand, mingea se duce in aut (15-15). Simona loveste din pozitii tot mai dificile, cat de bine returneaza Iga (15-30). Contre-pied inspirat al Simonei: 30-30. Este foarte important acest game...Dintr-o pozitie ofensiva, Swiatek rateaza o dreapta: poate fi un moment important. Fantastic unghi gaseste Iga: matematica pura...Iga intra in teren si trimite decisiv pe un contre-pied: are minge de 5-1 acum...Da, se face 5-1 dupa o scurta de manual trimisa de poloneza...







1:4 Un prim raliu mai intens castigat de Simona: trimite mai inalt, incearca sa o incomodeze pe Iga. Swiatek intra putin in criza de timp, risca mult, dar si greseste mai mult (0-30). Iga face pasul la fileu si castiga punctul (15-30). Din pacate, Halep greseste cu un rever in lungul de linie (30-30). Swiatek domina schimburile, vine din nou la plasa si inchide punctul cu un smash (40-30). Iga pune totul pe cartea ofensivei: dreapta inside-out este foarte buna, iar poloneza salveaza un game in care a fost condusa cu 30-0. Swiatek are acum 4-1, iar partitura tactica a fost perfecta pana acum...







1:3 Serveste cu ceva mai mult kick (30-0). La 40-0, Halep este surprinsa cu un retur in cross (40-15). Serviciu la teu foarte bun, apare si Simona pe tabela: Swiatek conduce cu 3-1







Simona trebuie sa reactioneze cumva, sa intre in meci...







0:3 Simona este fara idei pana acum: Swiatek domina schimburile, este clar jucatoarea mai ofensiva (15-0). Se face 30-0, Halep este dominata copios pana acum. Contre-pied inspirat, 40-0, nimic de facut pentru Simona pana acum...Poloneza serveste foarte bine si la exterior, ea se distanteaza la 3-0







0:2 Pe un serviciu doi moale, Iga returneaza direct castigator cu dreapta inside-out. Scurta perfecta: cat de bine joaca poloneza in acest debut de meci (0-30). Sunt doua mingi de break: serviciu previzibil al Simonei. Nu ii functioneaza deocamdata jocul de la lansare. O prima dreapta in cross care-si atinge tinta de partea Simonei (30-40). Swiatek confirma breakul, dreapta inside-out si-a facut treaba. Poloneza a castigat deja mai multe gameuri decat a facut-o in 2019 contra Simonei







0:1 Iga este la serviciu in debutul partidei. Retur prea lung al Simonei, prima eroare nefortata a partidei. Swiatek sta foarte aproape de baseline, loveste din urcare, planul este sa nu ii dea timp Simonei. Ajunge rapid la 40-0, cu siguranta vrea sa uite meciul de acum un an de zile. Un prim rever in aut al polonezei, primul punct al Simonei in acest meci. Inceput solid de meci pentru Iga, ea conduce cu 1-0







Invingatoarea din meciul Halep vs Swiatek se va duela in sferturi cu jucatoarea care va castiga confruntarea dintre Kiki Bertens si Martina Trevisan (are loc pe Suzanne Lenglen)







A inceput incalzirea







Se va juca cu acoperisul tras, conditii de meci indoor







Cele doua si-au facut aparitia pe Chatrier







Pentru al doilea an consecutiv, Simona Halep va avea aceeași adversară în optimile de la Roland Garros: Iga Swiatek. În 2019, lucrurile au decurs pe repede înainte, iar Simona a câștigat in doar 45 de minute (6-1, 6-0). Sigur, acum va fi alt meci, altă poveste. Duelul în urma căruia vom afla cine se va califica în sferturi la Paris este în direct pe Eurosport 1 și LiveText pe HotNews.ro.





Simona Halep, traseul până în optimi:



Turul III







Simona Halep vs Amanda Anisimova 6-0, 6-1 (55 min)







Turul II







Simona Halep vs Irina Begu 6-3, 6-4 (1h 23 min)







Turul I







Simona Halep vs Sara Sorribes Tormo 6-4, 6-0 (1h 22 min)