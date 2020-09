Simona Halep, starea de grație și cât de mult a ajutat-o pandemia

​Simona Halep este pe val: are 14 victorii consecutive și a câștigat ultimele trei turnee la care a luat parte. Învingătoare la Roma, Halep a povestit pentru site-ul oficial al WTA cât de mult bine i-a făcut pandemia, perioada dificilă traversată de omenire ajutând-o să gândească mai matur și să aprecieze altfel bucuriile vieții.



Cât de mult bine i-a făcut pandemia

"Cred că sunt mai matură acum. Pandemia m-a adus într-un loc la care visam. Sunt mai relaxată deoarece am văzut că lucrurile cele mai dificile sunt în viaţă în general, nu în sport.







Aşa că faptul că pot să fac la un nivel bun ceea ce fac de şapte ani e un lucru mare. Sunt mândră de asta, sunt recunoscătoare că pot să fac aceste lucruri măreţe şi să dau totul deoarece sunt aici pentru că îmi doresc să fiu.







Nu mă forţează nimeni, nimeni nu mă împinge să vin aici. Vin pentru că iubesc tenisul şi îmi plac aceste emoţii. În pandemie mi-au lipsit aceste emoţii, iar acum nu mă mai lupt cu ele. Le doresc din nou şi acum le gestionez mult mai bine ca înainte" - Simona Halep pentru site-ul oficial al WTA.



Visa la trofeul de la Foro Italico încă de acum șapte ani



"Am jucat un tenis bun aici, dar am pierdut de două ori la rând în finală, iar după a doua am fost foarte dezamăgită pentru că am pierdut deoarece nu am jucat jocul meu.





Acum sunt foarte fericită că pot lua trofeul acasă. Am jucat un tenis bun toată săptămâna. Bineînţeles că finala nu a fost cum ne doream, cu retragerea Karolinei, dar am început bine şi am avut încredere după primul set şi m-am bucurat de tenis. E foarte plăcut să câştigi la Roma" - Simona Halep.



Anul în care și-a demonstrat că se poate

La ediția din 2013, Simona se afla pe locul 64 în lume, jucând calificări la Foro Italico. A trecut de nume mari ale tenisului (Svetlana Kuznetsova, Agnieszka Radwanska, Roberta Vinci şi Jelena Jankovic) până să ajungă în semifinale, acolo unde a fost învinsă de Serena Williams.







După evoluția foarte bună de la Roma, Simona a cucerit titlurile de la Nurnberg, s'Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia, încheind anul pe locul 11 în lume.





După doar câteva săptămâni din 2014, Simona Halep avea să pătrundă în TOP 10.



Roma 2013: Își amintește fiecare moment, fiecare emoție

"Îmi amintesc acele vremuri ca şi cum ar fi ieri şi emoţiile pe care le aveam. Fiecare meci a fost o nebunie, cu o jucătoare foarte bună în fiecare zi. Emoţiile au fost mari. Nu ştiam cum să le gestionez, pentru că era cel mai mare turneu pentru mine.







Faptul că am venit din calificări şi le-am învins pe tabloul principal era ceva pentru mine. Jucând mai bine de la o zi la alta şi găsind un ritm, găsind resurse pentru a câştiga meciurile în faţa unor jucătoare de top mi-a dat încredere.





Nu voi uita niciodată acest turneu, pentru că aici a început totul. După aceea a fost o nebunie să câştig şase titluri WTA în acel an şi să închei pe 11. A fost un an uimitor.







Trebuie să recunosc că e poate favoritul meu, deoarece am simţit nivelul cel mai înalt şi nu l-am scăzut de atunci. Sunt recunoscătoare pentru aceşti şapte ani şi că am obţinut acest titlu. Am muncit destul şi cred că l-am meritat" - Simona Halep.





A intrat în TOP 10 în ianuarie 2014, iar de atunci nu a mai părăsit primele locuri ale ierarhiei mondiale.







"Wow. E o nebunie. Trebuie să păstrez asta în minte de fiecare dată când am un moment greu. O voi spune echipei mele, poate merit ceva pentru asta. E ceva uluitor ce am reuşit. Şi din 2013 nu am ieşit niciodată din top 10. Sunt mândră de asta" - Simona Halep.

14 victorii la rând și trofee câștigate la ultimele trei turnee

"Nu ştiu la ce să mă aştept, deoarece nu am mai jucat la un turneu de Grand Slam într-o bulă (n.r. nu a participat la US Open), dar sunt destul de sigură că va fi ceva similar cu ce am întâlnit la ultimele turnee.







Cu presiunea sunt obişnuită. Am fost numărul unu mondial şi am jucat la un Grand Slam, aşa că a fost mai multă presiune ca acum. Nu mă voi gândi la asta.







Dacă lumea crede că sunt favorită, foarte bine, eu nu mă gândesc la asta, deoarece fiecare meci este o bătălie şi toată lumea o doreşte cu disperare.





Mă voi concentra pe jocul meu, cum am făcut-o aici (n.r. la Roma), cum am făcut-o la Praga. Nu mă stresez în legătură cu rezultatele. Trebuie să fim recunoscătoare că avem şansa de a juca din nou în aceste condiţii dificile şi să le mulţumim oamenilor care sunt foarte răbdători cu noi, deoarece suntem morocănoase uneori.







Ei fac ca totul să fie mai simplu, să fie mai sigur. Trebuie să fiu calmă, să mă bucur de tenis şi să dau tot ce pot când ies pe teren. Acesta este obiectivul meu principal", a încheiat Halep.





Turneul de la Roland Garros va avea loc în perioada 27 septembrie - 11 octombrie, iar Simona Halep va fi cap de serie numărul unu pe zgura pariziană.





