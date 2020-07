Simona Halep a povestit pentru BBC motivul pentru care a refuzat să danseze la petrecerea de după câștigarea Wimbledonului

În 2019, Simona Halep a dat peste cap orice pronosticuri și a câștigat surprinzător titlul de la Wimbledon. Campioana a refuzat însă să respecte tradiția de la All England Club și nu a dansat la petrecerea care se organizează anual pentru cei care cuceresc trofeul pe iarba londoneză. Pentru BBC, Halep a povestit care a fost motivul acestei decizii.







De ce nu a dansat după cucerirea trofeului





"A fost un vis, cu atât mai mult pentru părinţii mei. Orice sportiv visează să câştige Wimbledon-ul, dar eu n-am avut curajul să cred că voi ajunge acolo într-o bună zi. A fost ceva uriaş.







Gala a fost extraordinară, ceva special. Dar nu am dansat. Eram foarte stresată şi am întrebat dacă trebuie să dansez. Mi-au spus că depinde de mine.







Am spus: ‘Nu, mulţumesc’. Nu am vrut să cad. Acum sunt campioană la Wimbledon doi ani, ador asta. Mă mai bucur un an de asta. Şi am primit prosoape, o şapcă şi un tricou de la Wimbledon, aşa că m-au făcut să mă simt ca şi cum aş juca în acest an", a afirmat Simona Halep, conform bbc.com.







Simona Halep reușea să cucerească trofeul de la Wimbledon după o finală de doar 55 de minute contra Serenei Willliam, scor 6-2, 6-2.

